永豐實今競拍 估募資逾10億

永豐實（6790）預計9月下旬掛牌上市，配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股22,223張，其中1.6萬張採競價拍賣，7日起展開競價拍賣投標，底價為每股44.07元；還有4,000張採公開申購，承銷價暫訂每股52元。法人粗估，永豐實現增至少可從資本市場募集逾10億元。

永豐實表示，此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80％競價拍賣，底價以9月1日前興櫃成交30個營業日成交均價平均數的七成為上限，將競拍底價訂為每股44.07元；另20％採公開申購，承銷價以最低承銷價格1.18倍為上限，暫訂為每股52元。

永豐實總經理徐志宏表示，現增募資主要做三大投資：人才培育、自動化生產、通路擴展；舉通路擴展為例，永豐實在兩岸商用市場還有很大成長機會，目前客戶涵蓋半導體大廠、五星飯店、連鎖百貨、航空運輸等產業，主攻捲筒衛生紙、擦手紙，未來將導入潔品或備品，同時已開發洗車精等產品服務加油站客戶，永豐實沒有生產洗車精，而是透過外購或策略聯盟豐富產品線，賺的是服務財。

潔品毛利高於衛生紙，將是永豐實接下來拉高比重的業務，主打橘子工坊天然潔品。

永豐實去年營收101.48億元，其中紙品營收占88％、潔品營收占6％，還有代理紙尿褲等其他業務。

永豐實今年上半年營收50.17億元，獲利6.75億元、年增5％，EPS為2.76元，創同期新高。自2018年起，近三年每股盈餘為0.66元、1.92元、6.12元，透過持續推出新品、產品組合優化、調整銷售模式，挹注獲利持續成長。

2020年配發現金股利4元，配發率超過六成，現金殖利率約6％（以除息前一日股價67.2元計算）。

永豐實呼應全球對企業經營ESG的要求，去年推出全球首創零添加水五合一洗衣金球，運用紙包裝，降減71％塑膠使用量。6日成為台灣本土消費品產業第一家獲得亞洲區人力資源權威刊物─HR Asia主辦2021亞洲最佳企業雇主獎的企業。