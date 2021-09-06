9月6日一分鐘強弱勢股

9月6日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

寬魚國際(6101)

10.00

與富邦集團董事長蔡明忠、英業達會長葉國一競標蘋果新聞網

毛寶(1732)

9.94

機師確診Delta變種病毒，本土疫情升溫，防疫概念股走揚

M31(6643)

9.88

為矽智財廠，與台積電關係緊密，台積電宣布漲價而受惠

美德醫療-DR(9103)

9.77

疫情再起，Delta變種病毒入侵國內，口罩供應鏈需求拉升

康那香(9919)

7.11

斥資17億元，建置高級工業用不織布生產線，疫情再起受惠

揚明光(3504)

6.73

營運俏，7月自結稅後純益2,000萬元，年增2.54倍

南電(8046)

6.21

8月合併營收創歷史次高，優於市場預期，法人續買

景碩(3189)

4.57

ABF載板供不應求，8月合併營收值得期待，股價逆勢走揚

世界(5347)

4.10

晶圓代工漲價消息持續拉抬股價走揚，股價收盤165元創高

中鋼(2002)

3.74

部分產品價格仍持續調漲，8月營收將優於7月，Q3淡季不淡

製表：王淑以

9月6日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢因素

驊訊(6237)

10.00

為音訊晶片廠，代工漲價，市場擔憂IC設計無法完全轉嫁

錩新(2415)

9.95

越南疫情衝擊，錩新8月營收腰斬，Q3營運成長承壓

力特(3051)

9.90

7月自結稅後盈餘0.58億元，年增3.1倍，利多出盡

宏旭-KY(2243)

9.83

上半年淨損4160萬元，每股稅後虧損0.95元

應廣(6716)

9.81

MCU缺需吃緊，市場看好未來營運，惟股價漲多進行修正

茂達(6138)

9.77

8月營收6.3億元，創高，但代工漲價及轉嫁給能力受限

四維航(5608)

8.07

因基礎建設需求，景氣走揚，惟海運類股籌碼凌亂

同致(3552)

7.73

汽車晶片缺貨，國際車產相繼減產，營運恐有壓，股價走跌

新唐(4919)

7.25

投信認養股轉為逢高減碼，股價走弱，外資亦賣超

聚積(3527)

6.72

7月每股純益2.24元，直逼第2季總和，利多出盡

製表：王淑以

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工商時報 柯宗沅

證券組