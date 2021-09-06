9月6日一分鐘強弱勢股
9月6日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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寬魚國際(6101)
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10.00
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與富邦集團董事長蔡明忠、英業達會長葉國一競標蘋果新聞網
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毛寶(1732)
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9.94
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機師確診Delta變種病毒，本土疫情升溫，防疫概念股走揚
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M31(6643)
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9.88
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為矽智財廠，與台積電關係緊密，台積電宣布漲價而受惠
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美德醫療-DR(9103)
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9.77
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疫情再起，Delta變種病毒入侵國內，口罩供應鏈需求拉升
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康那香(9919)
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7.11
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斥資17億元，建置高級工業用不織布生產線，疫情再起受惠
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揚明光(3504)
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6.73
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營運俏，7月自結稅後純益2,000萬元，年增2.54倍
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南電(8046)
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6.21
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8月合併營收創歷史次高，優於市場預期，法人續買
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景碩(3189)
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4.57
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ABF載板供不應求，8月合併營收值得期待，股價逆勢走揚
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世界(5347)
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4.10
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晶圓代工漲價消息持續拉抬股價走揚，股價收盤165元創高
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中鋼(2002)
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3.74
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部分產品價格仍持續調漲，8月營收將優於7月，Q3淡季不淡
製表：王淑以
9月6日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢因素
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驊訊(6237)
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10.00
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為音訊晶片廠，代工漲價，市場擔憂IC設計無法完全轉嫁
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錩新(2415)
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9.95
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越南疫情衝擊，錩新8月營收腰斬，Q3營運成長承壓
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力特(3051)
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9.90
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7月自結稅後盈餘0.58億元，年增3.1倍，利多出盡
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宏旭-KY(2243)
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9.83
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上半年淨損4160萬元，每股稅後虧損0.95元
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應廣(6716)
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9.81
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MCU缺需吃緊，市場看好未來營運，惟股價漲多進行修正
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茂達(6138)
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9.77
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8月營收6.3億元，創高，但代工漲價及轉嫁給能力受限
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四維航(5608)
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8.07
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因基礎建設需求，景氣走揚，惟海運類股籌碼凌亂
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同致(3552)
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7.73
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汽車晶片缺貨，國際車產相繼減產，營運恐有壓，股價走跌
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新唐(4919)
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7.25
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投信認養股轉為逢高減碼，股價走弱，外資亦賣超
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聚積(3527)
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6.72
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7月每股純益2.24元，直逼第2季總和，利多出盡
製表：王淑以
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