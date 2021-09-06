9/6上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（9/6）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.圓剛科技（2417）去年因疫情帶動業績噴出，今年在營運回歸常軌後，成長力道受阻，8月營收跌破4億元大關，僅來到3.86億元，呈現雙減格局，累計前8月營收亦小減6.69％。

2.台灣少數解決「微污染防治」及「RFID系統整廠規畫設計」本土廠商華景電(6788)配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股3,144張，其中2,139張採競價拍賣，競價拍賣期間為9月7日至9日，競拍底價為113.64元；預計於9月13日上午10時開標，並於9月15日至17日辦理公開申購。

3.驅動IC封測廠頎邦(6147)將與晶圓代工廠聯電(2303)換股策略結盟，董事長吳非艱表示，除深化雙方驅動IC業務合作、掌握相關晶片產能外，並將合作第三代化合物半導體，預估增資換股僅影響今年每股盈餘（EPS）約1.5％，明年獲利成長將可彌補股本膨脹影響。

4.台微體(4152)公司上櫃普通股股票自110年10月8日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，台灣微脂體公司以股份轉換方式，成為森投資股份有限公司百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，爰依規公告自110年9月30日起停止交易，並自10月8日(股份轉換基準日)起終止台微體公司普通股股票之櫃檯買賣。

5.受到馬來西亞疫情惡化及長短料影響客戶拉貨，凱美(2375)8月合併營收為7.32億元，月減1.08%，由於凱美馬來西亞子公司已確認必須完全停工一周，預計將比較顯著影響9月及10月，凱美表示，第4季恐較第3季下滑，但下半年會比上半年好。

6.傳統旺季來臨，銅箔基板廠台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)及騰輝-KY(6672)8月合併營收同步攀高，其中台光電8月合併營收36.82億元、聯茂8月合併營收31.66億元、台燿8月合併營收19.45億元，均創下單月歷史新高，騰輝-KY 8月合併營收7億元，則創下單月歷史次高。

7.隨車市回溫，毅嘉(2402)8月營收年增加14%，下半年毅嘉看到客戶需求持續增溫，但缺料狀況依舊嚴峻，將成為關鍵變數。

毅嘉8月自結合併營收金額約為5.45億元，年增加14%、月減少2.37%，其中軟板產品之營收為3.87億元，機構整合元件產品之營收為1.61億元。

8.新光金控旗下元富證券深耕金融教育推廣，為培育年輕學子養成正確投資觀念，舉辦第三屆「元富盃尋找潛力股競賽」，鼓勵國內外大專院校學生撰寫個股研究報告，尋找2022年具發展性的潛力股，獎勵除最高獎金10萬元，更有機會獲得元富證券優先就業機會。

9.金屬機殼大廠可成(2474)日前董事會決議，將分階段投資30億元，成立100％台灣子公司可仁醫學科技，據了解，可仁醫學科技將以平台整合的形態呈現，也就是Invest Vehicle(業務及投資控股推動整合平台)，投資對象包括微創手術的耗材，植入性器械等，國外的公司機會較大。

10.感測元件大廠光磊（2340）隨著客戶於旺季拉貨，8月營收回升到6億元以上水準，為近7個月新高，年增逾二成；光磊上周召開法說會，總經理黃年宏表示，感測產品受惠公司在智能手錶市占率逾五成，審慎樂觀下半年市場景氣。

光磊8月營收回升到6.04億元、月增3.57%、年增23.18%，今年1~8月營收為41.56億元、年增18.07%。