9/6盤中焦點股 重點摘要

今（9/6）日熱門焦點股如下：

（1）8月營收創3年新高 南亞科按讚

南亞科(2408)2021年8月自結合併營收為82.10億元，創3年以來單月新高，較上月增加3.26%，較去年同期增加68.57%；激勵今日股價開高。

南亞科表示，8月出貨量約與7月相當，產品平均售價較7月續漲1%至3%，是推升8月營收攀高的主要動能。

南亞科指出，第3季產品價格將維持上升走勢，因產能達到上限，且庫存已逐步消化，第3季位元銷售量可能較第2季減少個位數百分比。

南亞科1~8月自結合併營收為565.28億元，較去年同期增加38.94%。南亞科對第3季展望樂觀審慎，預估產品價格可望走揚；因此可望帶動營運維持高檔。

南亞科總經理李培瑛於日前法說會中表示，第3季消費性電子產品、伺服器及個人電腦需求穩健，5G手機比重也將提升，預計第3季DRAM產品季價格及月價格可望維持上升走勢。至於第4季DRAM價格有機會維持成長或與第三季持平，只是供應鏈長短料情況與疫情影響可能使得成長趨緩；此外，供應商資本支出情況也須留意。

南亞科第2季受惠產品平均價格大幅揚升30%，推升季營收226.37億元，季增27.7%；第2季毛利率42.3%，季增13.2個百分點；稅後淨利61.62億元，季增127.9%，為10季來新高水準，每股純益2元。（時報資訊 沈培華）

（2）璟德破底 除息行情夢碎

聚焦LTCC商機璟德（3152），近期跌跌不休，不僅跌破430元至460元橫向整理區，今開高殺低，盤中更跌破6/22一度寫545元盤中最高點拉回以來的波段最低點，走勢相當疲軟，在近期電子股普遍跌深反彈之際，該股演出令人側目。

璟德目前含息10.8元，將在9/9除息，以周一盤中一度寫410.5元最低點計算的股息殖利率約2.63%，也不是很高，加上該股擴建新廠進度延後，使短期營運成長遇瓶頸，或係股價盤跌遠因。

璟德前波在3/19寫下的盤中最高點係615元，也是歷史新高水準，該股拉回在5/21一度觸及405元最低價後止跌反彈，如今在成長遇停滯疑慮下，該股前波的405元是否底部區，還待進一步觀察。因為目前含息10.8元，而股價又積弱不振，一旦除息之後，405元也可能見撐無撐，短期操作或仍暫宜低調、保守。

不過，業內人士指出，璟德已是全球第3大LTCC廠，未來5G通訊進一步往6G走仍是趨勢，且低軌衛星通訊也是潮流所趨，使該股築夢成長的空間不必過分看淡。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.燁興(2007)：產業向好、接單彈性，上周五獲外資大舉買超645張，今早股價漲近3.9%，拿回5日線。

2.中鋼(2002)：Q4盤價看漲，上周五獲三大法人聯手買超11601張，另宣布攜手石化業推動鋼化聯產、共朝淨零碳排目標邁進，晨盤股價漲近3%，站上5日線。

3.南亞科(2408)：8月營超預期，為三年來單月新高，晨盤逆漲近2%，收復5日線。

4.世界(5347)：線型上揚、明年報價可能再漲，晨盤一度衝上165.5元、漲約4%。

5.潤泰全(2915)：上周五外資、自營商聯手轉買超計765張，推升晨盤股價逆勢續漲逾5%。

6.台光電(2383)：8月營收創歷年同期新高，2021全年營運再締新猷，盤初攻高3%登240元。

7.健和興(3003)：H2旺季效應可期，8月成績單受期待，股價先行走高反應，上漲4%。

8.南電(8046)：8月營收創歷史次高，法人看載板產能滿價格續揚有助後市，早盤來到447元，突破前高天價。

9.夏都(2722)：南台灣疫情略鬆口氣，隨著中秋節接近，人氣增溫股價揚，今早拉高3%，但隨後又翻黑。

10.建新國際(8367)：股價回檔止穩、外資偏多操作，早盤一度反彈3%。

11.長榮(2603)：三大法人3日合計賣超近2.4萬張，股價承壓再回檔，120元支撐受挑戰。

12.麗臺(2465)：比特幣站上5.1萬美元創高，激勵早盤觸及漲停、躍上季線。

13.精剛(1584)：轉型布局航太零組件，早盤拉出第2根漲停、改寫前高。

14.頎邦(6147)：結盟聯電合攻第三代半導體，晨盤一度放量漲逾8.8%，創波段新高。

15.富邦金(2881)：基本面強勁，三大法人3日轉買超破萬張，早盤漲逾1.5%。

16.毛寶(1732)：長榮機師染疫，憂本土疫情再起，防疫概念股重啟攻勢，盤初直攻漲停，重返月線。

17.中華化(1727)：電子需求活絡，增添營運轉機，H1每股賺0.92元，連拉3根漲停慶賀，強攻10年高價。

18.偉詮電(2436)：積極搶攻ADAS市場，打入兩岸車用鏡頭模組供應鏈，後市樂觀可期，晨盤彈漲近4%，進逼90元，呈現連4紅走勢。

19.致振(3466)：無懼遭列警示股，早盤獲買盤點火亮燈漲停，登近半年高價。

20.恆大(1325)：因應變種病毒考驗，海外布局不停歇，早盤突圍一度走揚5%，重返50元及月線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）與頎邦策略合作 聯電開低走高

聯電(2303)上周五股價收高至70元，今日股價開低0.9元為69.1元。聯電、聯電持股100%子公司宏誠創投及頎邦科技(6147)董事會3日分別通過股份交換案，聯電及頎邦科技兩家公司將建立長期策略合作關係。

聯電近年積極投入開發化合物半導體氮化鎵(GaN)功率元件與射頻元件製程開發，鎖定市場商機為高效能電源功率元件及5G射頻元件。

頎邦在電源功率元件及射頻元件封測市場經營多年，包括覆晶凸塊(Bumping)、厚銅重佈線(RDL)及晶圓級晶片尺寸(WLCSP)封測，適用晶圓材質除了矽(Si)外，也已經開始量產於砷化鉀(GaAs)、碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)等化合物晶圓上。

頎邦也正在致力開發覆晶系統級(FCSiP)、扇出型系統級(FOSiP)等先進封裝技術。聯電、頎邦分居產業供應鏈之上下游，兩家公司將在這些市場區塊通力合作。

基於雙方多年來已在驅動IC的領域密切聯繫合作，雙方董事會決議以換股方式，相互取得對方股權，更進一步強化雙方長期策略合作關係。

三方同意依公司法第156條之3之規定進行股份交換，由頎邦增資發行普通股新股67,152,322股作為對價，以受讓聯電增資發行之普通股新股61,107,841股及宏誠創投所持有之聯電已發行普通股16,078,737股。換股比例為聯電每1股換發頎邦0.87股。

預計換股交易完成後，聯電及子公司宏誠創投將共同持有頎邦約9.09%股權，頎邦則將持有聯電約0.62%股權。

聯電表示，面對半導體技術日趨精進，基於產業趨勢及市場共同性，聯電除了研發自有晶圓代工技術，也與策略夥伴攜手合作，結合雙方技術優勢，整合上下游供應鏈資源，提供客戶先進的製程技術方案及更完整的全方位服務。

聯電上周五在三大法人持續買超推升下，股價開高走高，終場收在70元，創新高價，市值攀高至8696億元，一舉超越中華電及富邦金，躍居台股第5。（時報資訊 沈培華）

（5）外資大喊「千金」好 台積闖逾半年高價

台積電(2330)調漲代工價格，美系外資將台積電目標價大幅調高至1014元，為第二家目標價逾千元的外資。台積電今天股價持續走高，早盤一度漲8元至628元，再創6個多月來新高。

晶圓代工產能供不應求，聯電與世界先進今年來已多次調漲代工價格，客戶證實，台積電8月也跟進漲價，7奈米及5奈米先進製程價格調漲7%至9%，其餘成熟製程大漲約20%。

法人普遍看好，台積電受惠代工價格調漲，明年毛利率應可維持在50%以上水準，每股純益可望達26元至28元。外資連續9個交易日共買超台積電10萬9358張，並推升台積電股價走揚。今早台積電股價持續攀高，支撐台股續漲。

隨著台積電調漲代工價格，多家外資調升營運預期以及目標價。一家美系外資預期，晶圓代工產能供不應求情況可能延續到後年，台積電明年及後年將持續逐年調漲代工價格，並將台積電目標價一舉調高至1014元。

台積電預計將於本周五(9月10日)公布8月營收，預計9月16日除息2.75元。

台積電基本面佳，第三季營收估季增約11%，再創新高。台積電7月合併營收1,245.5億元，月減16.1%，較去年同期增加17.5%。隨著大客戶蘋果最新A15處理器放量生產，市場預期台積電8月和9月營收將回升。（時報資訊 沈培華）

（6）北美訂單遞延H2營收逐季增 M31攻漲停

M31(6643)下半年預計在北美市場復甦下，將有遞延訂單貢獻，下半年營收將逐季成長，全年營收成長落在10~15%、相較先前保守，惟長線隨著製程往前推升，成長動能無虞，今開高走高，早盤後一舉攻上漲停、站上400.5元，站回400大關，同步收復季線。

M31上半年營收為4.27億元、年增加5.3%，營收創同期新高，稅後淨利9795元、年減少21%，主要是因為營業淨利率受到美金貶值，M31主要是以美金計價，故造成淨利的衰退，累計上半年每股獲利為3.15元。

M31下半年看好北美市場會出現復甦，會有營收遞延貢獻，M31預計今年上下半年營收比例為4:6，下半年營收逐季回升，惟今年整體營運仍會受到晶圓產能吃緊、疫情影響新案開案進度及美元弱勢影響等，若以美金計價，今年營收目成長預估落在10~15%，主要是費用隨著擴大研發投入，故自先前的15~25%下修。

M31後續成長來自製程往前推升、更多AI(人工智慧)、5G、HPC(高速傳輸)、SSD、車用相關高速傳輸介面需求及高通客製化IP/整合IP服務等趨勢不變。高通近年專注於AP相關核心技術，標準化 IP/IC委外趨勢明顯，M31幫高通客製化IOT、手機AP相關IP平台，並進入下一代3/5奈米之開發，後續具成長潛力。（時報資訊 王逸芯）

（7）虛擬貨幣高貴 板卡族群大亮漲停燈

區塊鏈概念的比特幣、乙太幣、狗狗幣、LITECOIN，CHAINLINK等連袂大漲，比特幣今早大漲逾3個百分點，站上51000，CHAINLINKE甚至漲逾1成。

虛擬貨幣近來跳高，主要是受到美元近期承壓，聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)在傑克森(Jackson Hole)央行年會的演說偏鴿，以及美國非農就業人數不如預期因素，比特幣等出現補漲行情。而台股相關概念的板卡族群，撼訊(6150)、映泰(2399)、青雲(5386)及麗臺(2465)等盤中都觸及漲停價。

板卡個股今年受惠挖礦熱，上半年都繳出亮麗成績，撼訊（6150）第二季財報，業績再較第一季大幅揚升，單季稅後淨利翻倍季增137.5％、達3.23億元，拉抬稅後每股盈餘來到7.19元，站上歷年單季次高。累計其上半年稅後淨利衝破4.59億元，稅後每股盈餘10.23元、大賺一個股本。

受惠於高階顯卡出貨比重持續提昇以及居家工作型態對電腦零組件的強勁需求，撼訊第二季以及上半年的高階消費型顯卡、ODM工控事業部等部門業績都較去年同期大幅成長。

麗臺受惠挖礦與中國AI商機加持，血氧機熱賣，第二季單季EPS達3.74元刷新紀錄，上半年EPS達4.99元，逼近半個股本。

該公司除挖礦帶動消費性顯卡量價俱揚，在中國代理輝達DGX系列超級電腦，因當地數位轉型需求，AI運算應用大幅增加，大型專案出貨之下，今年4月和5月的單月營收躍升到10億元以上，第二季營收以28.57億元刷新紀錄，季增74%，年增1.68倍。累計前7月營收達53億元，年增1.31倍，已經超過去年全年的營收總額。（時報資訊 任珮云）

（8）順德業績題材有撐 爆量大漲

順德（2351）受惠全球車用市況需求強勁，前七月業績表現亮眼，加上南投新廠預計第四季投產，挹注營收成長新動能，6日早盤爆量大漲逾7％，盤中最高衝到148元！

全球車市自去年第四季展現強勁復甦，順德營運也順勢成長，上半年稅後盈餘為4.09億元，年增2.47倍，EPS為2.25元；今年前七月合併營收為61.55億元，年增32.21％。

法人指出，順德因應訂單成長需求積極擴廠，南投新廠預計今年10月完工、11月設備進駐，主要從事電鍍與表面處理後段製程。而新廠將分三期擴充設備，預期每一期可增加二成產能，今年自第四季開始，新廠就會開始挹注少量營收貢獻，為明年營運動能增新動能。（工商時報 曾麗芳）

（9）聯電入股效應 頎邦早盤觸歷史新高價

面板驅動IC封測廠頎邦與晶圓代工廠聯電換股合作，聯電將成第一大股東，加上頎邦第3季漲價效應，今天開盤股價走強，最高來到88.3元，大漲8.87%，創歷史新高價。隨後股價震盪拉回，來到83.8元，漲幅3.33%。

頎邦3日在櫃檯買賣中心舉行重大訊息記者會，頎邦、聯電和聯電持股100%子公司宏誠創投董事會分別通過股份交換案，建立策略合作，換股完成後，頎邦將持有聯電約0.62%股權，聯電及宏誠創投將持有頎邦9.09%股權，成為頎邦最大單一股東。

頎邦董事長吳非艱表示，與聯電換股合作鎖定有機發光二極體（AMOLED）面板驅動IC和第三代半導體，頎邦已布局氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）等晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP）。

吳非艱預估今年非面板驅動IC封測業績占頎邦整體業績比重可到25%，明年成長幅度可期，明年AMOLED面板驅動IC封測業績可望快速成長。

觀察目前面板驅動晶片市況，吳非艱指出，頎邦面板驅動IC設計公司直接客戶 沒有一家能夠取得足夠的晶圓代工產能，尤其是先進手機用驅動IC，晶圓代工產能更缺，預計缺貨狀況將持續到明年年底。

吳非艱透露，頎邦第3季已經漲價，頎邦已連續4個季度漲價，目前第4季沒有規劃漲價，要看市場供需狀況、也要鞏固客戶長期關係。

頎邦與記憶體IC封測和電子製造服務（EMS）廠華泰持續合作，頎邦自行開發新製程包括覆晶封裝（Flip Chip）和系統級封裝（SiP）轉到華泰，預期第4季效果可顯現。（中央社）