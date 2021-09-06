沒有航海王領航 就由神山開路 11檔衝漲停

台股今（6日）加權股價指數收盤報17,495.30點，跌21.62點，跌幅0.12％，成交量為3,732.77億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計毛寶、今皓、寬魚國際、統振等11檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以運輸類股重挫4.92％跌幅最大，而鋼鐵類股漲幅最多，漲幅達1.83%。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達5％的有13檔，前10名依序為毛寶 (1732)、今皓 (3011)、中華化 (1727)、美德醫療-DR (9103) 以上皆漲停，另還有IKKA-KY (2250)、龍燈-KY (4141)、勝一 (1773)、康那香 (9919)、基勝-KY (8427)、揚明光 (3504)。

上市股今跌幅超過7％的有12檔，跌幅前10名有錩新 (2415)、力特 (3051)、無敵 (8201)、宏旭-KY (2243)以上除力特外都跌停，另外還有天鈺 (4961)、矽創 (8016)、吉祥全 (2491)、四維航 (5608)、佰鴻 (3031)、新唐 (4919)。

上市成交量前10名個股依序為聯電 (2303)、中鋼 (2002)、群創 (3481)、矽統 (2363)、友達 (2409)、長榮 (2603)、陽明 (2609)、台新金 (2887)、彩晶 (6116)、華泰 (2329)。

上櫃有13檔有5％以上漲幅，漲幅前10名有寬魚國際 (6101)、統振 (6170)、精剛 (1584)、精聯 (3652) 、M31 (6643)、致振 (3466)、淳紳 (4529)以上皆漲停，另還有寶碩 (5210)、西柏 (3541)、港建 (3093)。

今日上櫃有22檔股票有7％以上跌幅，跌幅前10名有驊訊 (6237)、廣寰科 (3287)、應廣 (6716)、茂達 (6138) ，以上都跌停，另外還有VHQ-KY (4803)、凌陽創新 (5236)、安格 (6684)、湧德 (3689)、矽瑪 (3511)、康聯訊 (3672)。

上櫃成交量前10名個股依序為頎邦 (6147)、世界 (5347)、晶宏 (3141)、鈺創 (5351)、創惟 (6104)、晶焱 (6411)、合晶 (6182)、越峰 (8121)、中探針 (6217)、欣銓 (3264)。

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