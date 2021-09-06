晶圓雙雄走勢不同調 連續大漲沒機會了？

台股加權指數6日開在17,534.05點，權王台積電（2330）開高在623元，但聯電（2303）走勢不同調，早盤開低在69.1元，多空交戰激烈，成交量大增。面板股及航運股也走勢疲軟，指數早盤在平盤下附近震盪。

美國眾所矚目的8月非農業就業報告遠遜於預期、凸顯Delta變種病毒肆虐影響，雖引發經濟復甦趨緩疑慮、卻化解聯準會近期就要削減購債行動的風險，這使得美國四大指數9月3日漲跌互見，那斯達克指數再創歷史收盤新高、道瓊工業平均指數卻收低。

道瓊工業平均指數9月3日終場下跌0.21％（74.73點）、收35,369.09點；周K線下跌0.24％。那斯達克指數上漲0.21％（32.34點）、收15,363.52點，創歷史收盤新高；周K線上漲1.55％。

費城半導體指數上漲0.57％（19.56點）、收3,430.89點；周K線下跌0.16％。

中信投顧指出，近日台股降溫過程採以盤代跌，且指數一日拉回隨見創高表現來看，顯示現階段空方確實並無殺低意願，再者，上周周線順利拉出連二紅，並伴隨指標訊號同步轉強翻多，中期走勢延續彈升慣性，亦有利台股守穩高檔震盪，在目前國際股市整體表現，仍是相對平穩的情況下，台股應仍有向上表現空間。

中信投顧指出，台股盤中突破高點幅度越來越小，而三大權值指標股台積電稍見轉強，聯發科、鴻海卻隨見轉弱來看，顯示目前多方操作已有偏向守勢心態，再加上目前基本面訊息多空混亂，台股出現連續大漲條件並不佳。

因此，操作上宜採區間低進高出，選股仍以具基本面而技術面處低檔標的為主，而後續觀盤重點可留意，3日盤中高17,540點、外資買盤連續性、美國費半指數5日線攻防。