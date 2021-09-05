半導體昂揚、瑞信論壇帶動唱 台股Q4飄香

台股電子旺季好戲上場，晶圓代工三雄台積電（2330）、聯電（2303）、世界（5347）攜手領軍半導體，加上ABF載板、光學、高價股等各族群遍地開花，搶在第22屆瑞信亞洲科技論壇登場之前，國際資金已展開買大規模回補，內資共襄盛舉，三大法人單周合計買超突破千億元。

外資過去一周大舉回補台股905億元，投信與自營商齊心站在買方，三大法人單周加碼台股突破千億元，達1,008億元，保德信高成長基金經理人葉獻文指出，外資自2020年以來大舉賣超台股，且調節持續到今年，若國際資金接下來能逐步回補，將成台股重要推升動力。

台股本波重新燃起多頭熱度，晶圓代工指標股居功厥偉，台積電漲價吸引外資一片讚好後，海通國際證券等外資高分貝向旗下客戶推薦聯電，博得資金認同，正式將資金轉回電子權值股。巧合的是，本周盛大登場的瑞信論壇也把大部分焦點擺在半導體產業；高盛證券最新更一口氣把台積電、聯電股價預期升至前所未見的1,014與119元，題材火燙助台股行情飄香。

瑞信全球產業、亞太區科技研究部主管Manish Nigam指出，從近幾周與機構投資人的討論結果，投資者對於科技產業基本面的可持續性，仍然抱持著懷疑的態度，這種心態也體現在資金流動上，國際機構法人主要賣出台灣與南韓的科技股。以估值來說，科技股未來12個月動態本益比，已較從年初縮水20％左右。

瑞信認為，儘管市場對半導體產業可能觸及周期高點的擔憂上升，然鑒於供應緊張、競爭態勢穩固、穩健的企業獲利增長有望延續至2022年，周期高點要到2022年下半年，甚至2023年才會出現，科技產業中，半導體依然最受瑞信青睞。

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