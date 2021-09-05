新一周台股展望 法人看好九大類股出列

上周台股震盪趨堅行情，季線失而復得，3日加權指數收高17,516.92點。台新投顧本周看好九大題材類股，包含：晶圓代工股、IC設計股、PA股、半導體設備股、電動車股、汽車電子股、PCB股、金融股、伺服器股等，研判本周指數將在17,300-17,700點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.手機品牌新機發表將帶動相關供應鏈業績。2.市場資金回流電子股，挹注盤勢攻堅動能。3.外資回補半導體龍頭股。

但台新投顧也指出留意三項國內外利空因素：1.終端庫存調整雜音恐影響電子股第四季業績成長動能減弱。2.東南亞疫情升溫中，可能影響經濟活動限縮。3.去年下半年基期高，電子股下半年業績年增幅度，將較上半年業績年增幅度減緩。

日盛投顧：指數區間17,200-17,600點

台股上周的周K線連兩紅，產業類股漲跌互見，以半導體類指數上漲4.02％最強勢，航運類指數下跌9.85％最弱勢。日盛投顧預期本周指數在17,200-17,600點區間震盪，本周看好四大題材類股，包含：晶圓代工股、封測股、PA股、PCB股等。

日盛投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：1.景氣復甦力道強勁。2.歐美逐步解封有利經濟活動恢復。3.疫苗接種率逐步提高，疫情管控持續改善。

另日盛投顧提醒留意三項國內外利空因素：1.聯準會可能開始緊縮貨幣政策，影響金融市場波動。2.電子業下半年旺季不旺疑慮仍在。3.阿富汗地緣政治風險。

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