航運沉船電子接棒？分析師點名注意2類股

今年以來表現相對強勢的航運股，近日都呈現積弱不振的格局，特別是長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）等貨櫃三雄股價都在季線之下，就算頻頻傳出營收亮眼、SCFI貨櫃運價創高及缺櫃塞港等消息，仍然難以刺激其股價走揚，股價呈現利空出盡、利多不漲的狀態，這也讓許多被套牢的投資人感到憂心，是否股價已經「回不去了」。

反觀近期台股大盤的電子股成交比重都在5、6成以上，但航運類股卻常常在20%以下徘徊，這是否代表處於第三季傳統旺季的電子股已成功接棒？日盛投顧分析師蕭森寶表示，電子股的成交比重若持續維持6成以上，就可以說是交接成功。

但是，航運股無論貨櫃、散裝，近期頻傳利多消息，雖然營收表現亮眼，未來狀況也很明朗，仍然無法拉抬股價走勢，因為目前市場的資金已經往電子族群回流。

未來航運股還有機會反彈攻高嗎？蕭森寶表示，短期內雖然有反彈的機會，但仍難以隨著利多消息向上。雖然航運股8月營收仍可能如預測般亮眼，但還是會因為籌碼鬆動的緣故，難以帶動股價走揚，這也表示市場對於航運類股的關注度下降。

個股中長線多空，都可由季線觀察，蕭森寶提到，如果各航運股股價可以重回季線，在8月營收出來之後，股價又能稍稍反應營收利多，航運個股才比較有上漲的空間。但是，運價仍有其天花板，一旦運價上漲幅度收斂、變小，期待性也沒這麼大，股價要創高的難度比較高，往下修正的機會比較大。

接下來留意電子、金融 分析師：航運股投資人應伺機調整比重

因此建議投資人，如果航運股站不回季線，就應該要找反彈的機會調整投資比重，以近期而言，IC封測、晶圓代工等個股都是不錯的標的，第四季也預期仍持續有漲價題材，像是台積電、聯電、日月光投控等，在營收及毛利率表現上，仍屬於體質好的權值電子股，投資人可多加留意觀察。

另外，近期金融股的表現也相當強勢，蕭森寶說，目前市場關注的焦點在於美國FED今年縮減購債的規模、未來是否縮表及升息，這些都還得觀察後續經濟數據的表現，及後續FED開會釋出的訊息而定。

此外，今年很多金控公司，都受惠於旗下壽險子公司的投資收益表現，帶動母公司營收。在低利率環境已維持很長一段時間而言，明年是否有機會走向升息，又或是縮表成真，這些因素都有可能帶動美元轉強，近而帶動壽險公司的美元收益，再回饋到母公司。

且金融股在前一波大跌的過程中，表現算是相對抗跌，且今年上半年各家財報表現不俗，因此中長期來看，仍是值得留意的標的之一。

（文章來源：今周刊、文：黃健誠）

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