14檔ESG題材股 外資買起來

ESG浪潮襲來，各大銀行陸續辦理與「ESG永續發展指數連結」企業的貸款，公司治理再掀議題。以摩根士丹利資本國際世界指數（MSCI ACWI Index）成分股為例，近七年ESG評分前1/3的企業獲利成長平均為2.89％，顯示永續經營與公司拚業績可以兼得；台股中如台積電、聯電等國內ESG ETF的指標成分股，也獲回流外資的青睞，9月份布局跡象明顯，行情可期。

市場專家指出，國內聚焦ESG相關的ETF有四檔，包括永豐台灣ESG、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續，以及國泰永續高股息等，追蹤指數分別是富時台灣ESG優質指數、證交所公司治理100指數、臺灣永續指數、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，成分股在各類ESG評鑑成績出色者，多在逾1,700家上市櫃公司中排名前5％～20％。

如以永豐台灣ESG ETF為例，8月底產業配置有82％為電子股，被視為電子版ESG ETF。永豐投信表示，電子產業為目前台灣企業最早且投入最多成本在ESG精進作為的產業區塊，因此更吸引認同ESG與追求股價成長的投資族群參與投資。

而富邦臺灣公司治理100 ETF成分股則多達百檔，權值股之外，也納入銀行股、中小型股，在行情走弱時，表現則相對抗跌。

彙整上述ETF所載的持有個股，搭配9月啟動回補的外資買盤，包括聯電、台積電、國泰金、永豐金、中鋼、第一金、中信金、兆豐金、欣興、聯發科、富邦金、台玻、英業達、台泥等14檔受青睞，月初以來累積買超5,033～168,204張不等。

保德信高成長基金經理人葉獻文預期，台股接下來將逐步回歸基本面，加上科技股在晶圓大廠宣布漲價後，有利龍頭廠商獲利提升，二線晶圓廠跟進調漲價格後同樣有助獲利的表現，吸引資金回流科技股，出現明顯回補買盤，上周外資大舉買超台股超過900億元，金額改寫近16年、2006年第一周以來單周買超金額之最；就資金面而言，外資逐步回補對台股多頭將是一大推升的動力。

ESG ETF四天王 各擁強項吸客

國內聚焦ESG相關的ETF共有四檔，包括永豐台灣ESG、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續，以及國泰永續高股息，日均成交量皆有千張以上水準，無流動性問題，其中永豐台灣ESG ETF3日的成交量翻倍增加、高達近1.5萬張。法人指出，主要是季配息機制的吸引力發威，掛牌以來，投資人由9,300多人激增至5.7萬人，並將在10月迎接成立以來的首度除息。

攤開四檔ETF的成分股名單可發現，具有很高的相似性，並以權值股居多。富邦臺灣公司治理100 ETF基金經理人溫芳儀指出，若投資人希望藉由ETF聚焦在ESG相關投資，除觀察成分股與持股比例，也要比較基金年費用率，減少投資成本。另外，還可以比較ETF追蹤指數的成分股篩選條件，是否符合個人追求的投資目標，包括持有時間長短、著重在股息的領取或一段時間的績效表現等。

由於各指數編纂公司對ESG的評鑑方式不一，因此著重項目不同。以永豐台灣ESG ETF來說，主要追蹤「富時台灣ESG優質指數」，指數編製考量除優先考量ESG評分，也納入殖利率，篩選ESG評分高、配息佳的台股優質企業做為成分股。

而以「臺灣公司治理100指數」而言，溫芳儀指出，可能被誤解偏重在G（公司治理），其實對於節能減碳、溫室氣體減量、水資源、廢棄物等規定，以及非財務資訊，像是社會議題、人權、安全政策等也相當重視，只是G項目中的維護股東權益、股東會結構與運作、資訊透明度等面向，更為細膩。

符合晨星ESG標準基金 9檔今年來賺逾2成

ESG（Environment環境、Social社會及Govern ance公司治理）投資題材夯，許多基金或ETF在名稱上都標榜投資與ESG有關，為防市場亂象，主管機關日前出手制定「防漂綠條款」。據統計，目前架上境內外各類型基金符合晨星ESG標準基金者，共有55檔，截至9月1日止，2021年來逾九成交出正報酬率，更有九檔績效逾兩成。

值得注意的是，ESG基金年來報酬率前三名者，皆為國內投信發行的共同基金。分別是：安聯台灣智慧基金、復華高成長基金、富邦台灣永續發展高股息基金A，其績效分別為43.28％、33.66％及27.81％。

由於ESG投資策略近年來大獲投資人認同，許多基金或ETF在基金名稱中，都標榜投資ESG相關投資，但有報告指出，市面上共同基金名稱雖冠上「ESG基金」或「永續基金」，嚴格說來，七成都稱不上ESG基金。日前金管會訂定八大標準，並要求基金投資標的跟ESG相關的比重要達到七成。

晨星基金近二年針對所有境內外基金，每季作篩選，符合訂定ESG標準才列入ESG基金，2020年8月有55檔被列入，最新資料顯示目前國內境內外基金被列入者還是55檔。其中雖有不少新ESG基金加入，但也有些基金被晨星基金分析師剔除。

富達國際表示，ESG領導企業於疫情期間及疫後復甦的表現，不但優於ESG水準落後的企業，根據富達國際分析師團隊最新研究，ESG素質較高的企業，有能力持續維持股息配發水準，且隨著時間推移還可能提供更好的股息增長潛力。

因此，若共同基金投資組合投資較多擁有較強ESG特質的企業，有助維持來自股票收益組合的購買力，尤其若通膨情況隨著經濟重啟持續上升，投資高品質ESG標的不失為有效應對通膨的方法。