台股3次暴殺 網友無腦買0050獲利曝光

今年台股遇到好幾波指數急殺逾千點，與大盤連動的0050，成為不必選股「無腦買」的最佳投資標的。有網友依理財達人施昇輝操作0050最簡單的口訣，「日K<20，買；日K>80，賣」，從1月到8月趁指數暴跌時，三次買賣0050，累計報酬率高達16.9%，讓其他網友大讚，「好猛 我殺進殺出也沒16%」、「打敗99.9%鄉民了」、「真的很扯 隨便買隨便賺啊」。

施昇輝表示，由於0050跟大盤是完全連動，大盤本身比較不會受到主力大戶的操控，所以其技術指標是相對可以參考的，他傳授小資族輕鬆投資0050必勝心法，一個很簡單的操作紀律：「日K<20，買；日K>80，賣」，這個K是日K，這樣子的情形大概一年會有三到四次，透過相對區間價差的賺取， 投資人可以相當安心的操作。

有PTT網友依照此方式，在今年大盤出現幾次重挫時，三次分批買進0050實測如下：

◆第一次K<20於1/29、 2/1買進均價129.5元；第一次K>80於2/22賣出均價139元；報酬率7.34%。

◆第二次K<20於7/27、28買進均價135元；第二次K>80於8/5、6、9賣出均價138.67元；報酬率2.72%。

◆第三次K<20於8/17、19、20買進均價132.67元；第三次K>80於8/30、31和9/1 賣出均價140.67元；報酬率6.05%。累計總報酬率(1+7.34%)(1+2.72%)(1+6.05%)-1=16.93%

這位網友曬出今年三次進出0050、報酬率高達16.93%，多數網友狂讚給推，也有不少人提出自己的經驗和看法，「0050最好策略就是買了不要賣 買20年看看這樣」、「有紀律的低買高賣啊 只是很多人沒這種耐心」、「我0050 都5XX%還是不想賣…怎摸辦」、「我金融抱兩年幾十趴也在想要不要獲利了」、「兩周從130->141…真的很扯 隨便買隨便賺阿」、「套用在台積電感覺也行」。

法人表示，今年因為台股在歐美陸續解封、強勁出口帶動，雖一度受到本土疫情影響，但指數仍持續挑戰歷史新高，一度突破18000點。因此若比較今年來買進持有、定期定額或波段操作三種策略，以買進持有表現較佳；而因為台股幾段反彈走勢明顯，若有精準抓到行情轉折點，波段操作元大台灣50的表現也不錯。

※中時新聞網提醒：本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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