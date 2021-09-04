搶搭航運船卻慘套牢 韭菜常見的人性弱點

「全球航運股大漲！」、「少年航海王財富自由！」當股市多頭消息不斷，身邊親朋好友紛紛擁抱主流股，大談獲利之道時，你看著手中走勢溫吞的「長期投資」標的，不知何年何月，才能盼到財富自由的那一天，與其如此，不如跟上主流，「All in賭一把」，或許能一夕翻身？

事實是，別人宣稱賺大錢、發大財，不代表你也可以。確實，當身邊多數人持有當紅股票，「似乎」都享受到甜美獲利時，自己很難不動心，但，這種跟風心理，卻可能讓你背負更大的投資風險，一不小心，就會住進「高檔套房」。

以2021上半年漲勢凌厲的航運股為例，許多投資人都在「身邊朋友有賺錢」的氛圍中，決定加入「水手」行列；豈料，股價自高點拉回後，就陷入整理，近期航運股占大盤成交比重，亦大幅減少，PTT上也陸續出現「請益」之聲，想知道買在高點的航運股，是否有機會解套。

多頭時期最常見 「錯失恐懼症」（FOMO）讓投資人失去理性

「怕錯過，就跟風。」這種容易在多頭時期出現的非理性反應，可用「錯失恐懼症」來解讀（簡稱FOMO：Fear of Missing Out）。發生在金融市場的「錯失恐懼症」，指的是「多數投資人盲目模仿其他投資人的行為，而不尋求背後的合理性。」

眼看某些股票一路上攻，鄰居、朋友靠著這檔「輕鬆」大賺，即使心中有所顧慮（還會漲嗎？），但因不想錯過，最後還是加入了投資行列。

正如經濟歷史學家金德伯格（Charles P. Kindleberger）在《瘋狂、恐慌與崩盤：一部投資人必讀的金融崩潰史》（Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises）一書中所述，「沒有什麼比看到朋友發財，更能影響一個人的幸福感與判斷力。」

熟人經驗成信心來源 自認比專家懂更多

財富管理經理、行為金融專家萊希斯（Shari Greco Reiches）分析，當你看到其他人因某檔股票大賺一筆時，即使邏輯上可判斷最大漲勢已過，還是會覺得有必要參與一下。

萊希斯表示，知悉熟人透過某項投資獲得財富，會讓你對自己的投資選擇，產生毫無根據的信心，「他們覺得，自己懂的比5000個專家還多，只因為他們的朋友持有某檔股票。但，這種行為，會讓投資人走偏。」

「股神」巴菲特曾言，「別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪。」而基於「錯失恐懼症」做出的投資行為，則徹底違反了巴菲特的觀念，成了「別人貪婪時我貪婪」。

無論是一般金融資產或近年來備受關注的加密貨幣，一旦被過度追捧，勢必會「漲出泡沫」，而泡沫，終究會破。這點，從1630年代的荷蘭鬱金香泡沫和2006年的美國房地產泡沫，就可獲得印證。

掌握3個思考方向 避免跟風做投資

如果投資人一窩蜂追逐特定標的，可能創造的報酬，就極為有限，既然是熱門股，代表之前已有許多投資人買進，持續推高價格，此時才進場的你，不僅買在高價，獲利空間也隨之被壓縮；就像「擦鞋童理論」所主張的，當每個人都在談論某項投資時，獲得重大收益的機會之窗，就關閉了。

那麼，該如何避免「錯失恐懼症」，對自己的投資決策造成影響？

首先，別老是想著一夕致富。財富的累積需要時間，即使有人能靠「飆股」，在短期內大賺一筆，也是特例，絕非常態。比起頻繁殺進殺出，長期投資，讓資產隨著時間推移成長，是相對穩健的做法。

其次，聚焦基本面。與其動不動就跟風買熱門股，不如聚焦公司基本面表現，長期關注其營運、財務狀況，從中挖掘投資價值與潛力，充分掌握資訊，心有定見，就不會輕易隨他人起舞。

最後，無論如何，都要對「他人說法」，持保留態度。市場聞人沒義務教你如何賺錢，也不可能為你的虧損，負任何責任，正如美國證券交易委員會（SEC）所示警的，「僅因某名人說某項產品、服務，是個好投資，就做出投資決策，從來都不是個好主意。」

（文章來源：今周刊、文： 林信男 ）

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