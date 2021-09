搶搭航運船卻慘套牢 韭菜常見的人性弱點

「全球航運股大漲!」、「少年航海王財富自由!」當股市多頭消息不斷,身邊親朋好友紛紛擁抱主流股,大談獲利之道時,你看著手中走勢溫吞的「長期投資」標的,不知何年何月,才能盼到財富自由的那一天,與其如此,不如跟上主流,「All in賭一把」,或許能一夕翻身?

事實是,別人宣稱賺大錢、發大財,不代表你也可以。確實,當身邊多數人持有當紅股票,「似乎」都享受到甜美獲利時,自己很難不動心,但,這種跟風心理,卻可能讓你背負更大的投資風險,一不小心,就會住進「高檔套房」。

以2021上半年漲勢凌厲的航運股為例,許多投資人都在「身邊朋友有賺錢」的氛圍中,決定加入「水手」行列;豈料,股價自高點拉回後,就陷入整理,近期航運股占大盤成交比重,亦大幅減少,PTT上也陸續出現「請益」之聲,想知道買在高點的航運股,是否有機會解套。

多頭時期最常見 「錯失恐懼症」(FOMO)讓投資人失去理性

「怕錯過,就跟風。」這種容易在多頭時期出現的非理性反應,可用「錯失恐懼症」來解讀(簡稱FOMO:Fear of Missing Out)。發生在金融市場的「錯失恐懼症」,指的是「多數投資人盲目模仿其他投資人的行為,而不尋求背後的合理性。」

眼看某些股票一路上攻,鄰居、朋友靠著這檔「輕鬆」大賺,即使心中有所顧慮(還會漲嗎?),但因不想錯過,最後還是加入了投資行列。

正如經濟歷史學家金德伯格(Charles P. Kindleberger)在《瘋狂、恐慌與崩盤:一部投資人必讀的金融崩潰史》(Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises)一書中所述,「沒有什麼比看到朋友發財,更能影響一個人的幸福感與判斷力。」

熟人經驗成信心來源 自認比專家懂更多

財富管理經理、行為金融專家萊希斯(Shari Greco Reiches)分析,當你看到其他人因某檔股票大賺一筆時,即使邏輯上可判斷最大漲勢已過,還是會覺得有必要參與一下。

萊希斯表示,知悉熟人透過某項投資獲得財富,會讓你對自己的投資選擇,產生毫無根據的信心,「他們覺得,自己懂的比5000個專家還多,只因為他們的朋友持有某檔股票。但,這種行為,會讓投資人走偏。」

「股神」巴菲特曾言,「別人貪婪時我恐懼,別人恐懼時我貪婪。」而基於「錯失恐懼症」做出的投資行為,則徹底違反了巴菲特的觀念,成了「別人貪婪時我貪婪」。

無論是一般金融資產或近年來備受關注的加密貨幣,一旦被過度追捧,勢必會「漲出泡沫」,而泡沫,終究會破。這點,從1630年代的荷蘭鬱金香泡沫和2006年的美國房地產泡沫,就可獲得印證。

掌握3個思考方向 避免跟風做投資

如果投資人一窩蜂追逐特定標的,可能創造的報酬,就極為有限,既然是熱門股,代表之前已有許多投資人買進,持續推高價格,此時才進場的你,不僅買在高價,獲利空間也隨之被壓縮;就像「擦鞋童理論」所主張的,當每個人都在談論某項投資時,獲得重大收益的機會之窗,就關閉了。

那麼,該如何避免「錯失恐懼症」,對自己的投資決策造成影響?

首先,別老是想著一夕致富。財富的累積需要時間,即使有人能靠「飆股」,在短期內大賺一筆,也是特例,絕非常態。比起頻繁殺進殺出,長期投資,讓資產隨著時間推移成長,是相對穩健的做法。

其次,聚焦基本面。與其動不動就跟風買熱門股,不如聚焦公司基本面表現,長期關注其營運、財務狀況,從中挖掘投資價值與潛力,充分掌握資訊,心有定見,就不會輕易隨他人起舞。

最後,無論如何,都要對「他人說法」,持保留態度。市場聞人沒義務教你如何賺錢,也不可能為你的虧損,負任何責任,正如美國證券交易委員會(SEC)所示警的,「僅因某名人說某項產品、服務,是個好投資,就做出投資決策,從來都不是個好主意。」

(文章來源:今周刊、文: 林信男 )

