聯電人氣回流 網友驚周一「二哥超危險」

台灣晶圓代工二哥聯電在漲價題材的發酵下，股價一路向上墊高，3日終場攻上每股70元作收，續創近21年來的新高價位，隨著股價再創高，聯電重獲散戶投資人關注，3日融資餘額增加逾3.3萬張，然融資單的敲進雖意味著人氣回流，可一旦漲勢放緩，屆時也會是一股不可忽視的賣壓，因此有網友看了驚呼，「散戶大舉借錢買入聯電」、「二哥超危險」。

全球晶圓代工產能依舊緊繃，許多科技廠甚至訂單能見度展望明年，近期晶圓代工報價 「漲聲」頻傳，龍頭台積電傳成熟製程也將全面上漲，推升其股價來到每股620元，創近半年來新高，但二哥聯電的表現更勝一籌。

聯電近期備受外資青睞，不僅外資連續8個交易日大幅買超聯電，3日更買進逾8.5萬張，為8月最大買超，股價來到每股70元，創下21年來的波段新高價；隨著晶圓代工報價上揚，外資圈一片看好聯電前景，野村、小摩、美銀和海通國際皆喊出70至90元的目標價，高盛更喊出102.8元的目標價。

觀察聯電3日資券增減動向，融資餘額增加逾33680張，來到240499張；融券餘額則增加9591張，達21509張，PTT股板網友看了紛紛驚呼，「融資跑到二哥了」、「多空交戰中」、「周一，二哥超危險」、「聯電多空要大戰了」、 「挖靠，三萬多張，回到長榮盛行前的二哥戰場了」、「散戶大舉借錢買入聯電！」、「融資券這個月對決」、「資增3萬多，有夠狂」、「聯電散戶進攻」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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