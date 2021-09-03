9月3日一分鐘強弱勢股

公司 漲幅(%) 強勢原因

中探針(6217) 10.00 坐擁半導體、電動車雙題材，外資買超1,549張，多頭發動攻勢

越峰(8121) 10.00 除鐵芯出貨優於預期，碳化矽粉末也已送樣客戶，出貨看增

同致(3552) 10.00 年線下整理近1個月，由外資轉買逾千張激勵下，突破壓力

精剛(1584) 10.00 朝高端材料與航太領域發展，3日收盤仍高掛1.19萬張委買單

聰泰(5474) 9.96 利空告段落，股價自低檔反彈，距離填權僅剩一步之遙

昇陽半(8028) 9.94 晶圓雙雄助威，加上再生晶圓需求強勁，新產能估Q3底開出

矽統(2363) 9.92 身為聯電大股東，隨聯電因漲價題材推升股價同步受惠

愛普(6531) 9.92 通吃蘋果及非蘋陣營智慧手錶PSRAM訂單，獲利可望逐季創高

九齊(6494) 9.90 東南亞疫情停工及車用MCU排擠效應，訂單已滿到年底