9月3日一分鐘強弱勢股

9月3日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

中探針(6217)

10.00

坐擁半導體、電動車雙題材，外資買超1,549張，多頭發動攻勢

越峰(8121)

10.00

除鐵芯出貨優於預期，碳化矽粉末也已送樣客戶，出貨看增

同致(3552)

10.00

年線下整理近1個月，由外資轉買逾千張激勵下，突破壓力

精剛(1584)

10.00

朝高端材料與航太領域發展，3日收盤仍高掛1.19萬張委買單

聰泰(5474)

9.96

利空告段落，股價自低檔反彈，距離填權僅剩一步之遙

昇陽半(8028)

9.94

晶圓雙雄助威，加上再生晶圓需求強勁，新產能估Q3底開出

矽統(2363)

9.92

身為聯電大股東，隨聯電因漲價題材推升股價同步受惠

愛普(6531)

9.92

通吃蘋果及非蘋陣營智慧手錶PSRAM訂單，獲利可望逐季創高

九齊(6494)

9.90

東南亞疫情停工及車用MCU排擠效應，訂單已滿到年底

安碁(6174)

9.83

年底為客戶執行驗收及新案開出旺季，Q4將迎入帳高峰

製表：柯宗沅

9月3日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

VHQ-KY(4803)

10.00

H1每股虧損8.88元外，又面臨海外可轉換公司債到期償債問題

晶相光(3530)

9.51

視訊攝影機需求趨緩外，亞馬遜關閉大陸電商也帶來影響

台驊投控(2636)

9.48

3日除息3.02元，盤中卻意外跳水，股價陷入貼息麻煩

好德(3114)

8.82

抵擋不住外資連8日賣超壓力，尾盤向下跌破季線支撐

國統(8936)

6.02

利空消息加上年線反壓，外資單日轉賣502張，失守全部均線

萬海(2615)

5.73

當沖警示新制上路後，量能持續低迷，不利多頭發動反攻

晶碩(6491)

5.68

8月營收年增逾三成，惟三大法人連3日賣超，回測季線

裕民(2606)

5.06

外資單日大賣5,539張，沿下彎的5日均線震盪走低

浩鼎(4174)

4.87

上半年每股虧損3.25元，股價短線反彈後遭資金減碼撤離

矽瑪(3511)

4.76

8月營收月減14.17％，公司擬於6日除息，部分棄息賣壓出籠

製表：王淑以

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工商時報 柯宗沅

證券組