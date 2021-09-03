9月3日一分鐘強弱勢股
9月3日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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中探針(6217)
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10.00
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坐擁半導體、電動車雙題材，外資買超1,549張，多頭發動攻勢
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越峰(8121)
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10.00
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除鐵芯出貨優於預期，碳化矽粉末也已送樣客戶，出貨看增
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同致(3552)
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10.00
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年線下整理近1個月，由外資轉買逾千張激勵下，突破壓力
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精剛(1584)
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10.00
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朝高端材料與航太領域發展，3日收盤仍高掛1.19萬張委買單
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聰泰(5474)
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9.96
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利空告段落，股價自低檔反彈，距離填權僅剩一步之遙
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昇陽半(8028)
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9.94
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晶圓雙雄助威，加上再生晶圓需求強勁，新產能估Q3底開出
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矽統(2363)
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9.92
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身為聯電大股東，隨聯電因漲價題材推升股價同步受惠
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愛普(6531)
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9.92
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通吃蘋果及非蘋陣營智慧手錶PSRAM訂單，獲利可望逐季創高
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九齊(6494)
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9.90
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東南亞疫情停工及車用MCU排擠效應，訂單已滿到年底
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安碁(6174)
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9.83
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年底為客戶執行驗收及新案開出旺季，Q4將迎入帳高峰
製表：柯宗沅
9月3日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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VHQ-KY(4803)
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10.00
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H1每股虧損8.88元外，又面臨海外可轉換公司債到期償債問題
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晶相光(3530)
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9.51
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視訊攝影機需求趨緩外，亞馬遜關閉大陸電商也帶來影響
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台驊投控(2636)
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9.48
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3日除息3.02元，盤中卻意外跳水，股價陷入貼息麻煩
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好德(3114)
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8.82
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抵擋不住外資連8日賣超壓力，尾盤向下跌破季線支撐
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國統(8936)
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6.02
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利空消息加上年線反壓，外資單日轉賣502張，失守全部均線
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萬海(2615)
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5.73
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當沖警示新制上路後，量能持續低迷，不利多頭發動反攻
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晶碩(6491)
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5.68
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8月營收年增逾三成，惟三大法人連3日賣超，回測季線
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裕民(2606)
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5.06
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外資單日大賣5,539張，沿下彎的5日均線震盪走低
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浩鼎(4174)
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4.87
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上半年每股虧損3.25元，股價短線反彈後遭資金減碼撤離
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矽瑪(3511)
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4.76
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8月營收月減14.17％，公司擬於6日除息，部分棄息賣壓出籠
製表：王淑以
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