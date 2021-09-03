台灣50指數成分股 納入富邦媒、刪除亞泥

證交所與富時國際合編之台灣指數系列及臺灣高股息指數成分股定期審核結果今（3）日出爐，其中，台灣50指數成分股納入富邦媒（8454）、刪除亞泥（1102）。

台灣指數公司表示，富時羅素公布有關台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除變動將自9月17日（周五）盤後生效。如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以此次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

台指數公司指出，台灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為9月22日、23日、24日、27日和28日。但此次台灣高股息指數成分股並無增刪。

富時羅素依據8月23日資料審核結果如下：

一、台灣50指數：成分股納入富邦媒，成分股刪除亞泥；候補名單包括欣興（3037）、開發金（2883）、群創（3481）、台灣高鐵（2633）、緯穎（6669）。

二、台灣中型100指數：成分股納入亞泥、燁輝（2023）、新唐（4919）、同欣電（6271）；成分股刪除富邦媒、川湖（2059）、神達（3706）、聯合再生（3576）；候補名單包括文曄（3036）、敦泰（3545）、天鈺（4961）、中石化（1314）、南茂（8150）、豐興（2015）、晶豪科（3006）、矽創(8016)、勞運（2607）、榮成（1909）。

三、台灣資訊科技指數：成分股納入新唐、同欣電；成分股刪除神達。

四、台灣發達指數：成分股納入燁輝；成分股刪除川湖、聯合再生。

五、台灣高股息指數：均無成分股納入及刪除。

延伸閱讀

外資買超324億 電金IN 台股挑戰是「它」