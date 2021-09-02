9/3盤前》美銷售旺季 14檔大咖布局

台股9/3盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.外資看台積電多頭拼圖更趨完整，大和資本證券指出，台積電啟動全製程漲價，有助未來面臨庫存調整時能安然度過獲利波動，此番升評「優於大盤」，終結過去約一年以來的中立觀點，並將推測合理股價預期從595元，調升至666元，最樂觀情況上看760元。

2.據壽險業公布的最新財報顯示，6月底含今年未分配的現金股利在內，帳上保留盈餘達1兆2,853億元，從2012年金管會嚴控以來的八年半內，增加1.36兆元，壽險業者私下表示，要接軌IFRS17的錢大多已「提得差不多」，就看金管會2022年會不會准許壽險公司多配些現金股利。

3.受疫情影響的中鋼馬來西亞廠在上周獲准復工後，已正式投產，並開始對下游廠商供料；至於中鋼日鐵越南冷軋廠，則在2日起配合越南國慶日開始休連假，整體產能狀況待連假結束可望恢復正常。

中鋼馬來西亞廠主要生產冷軋和鍍鋅產品，以供應當地市場為主。受疫情影響，自7月起配合當地政府要求，停工長達一個多月，截至8月25日獲准復工後，才積極辦理復工事宜。

4.沒有最高、只有更高！受惠新產能開出及漲價效應發酵，砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）8月營收再度以4.29億元創歷史新高，月增3.98％、年增49.62％，2021年來累積營收叩30億元大關、達30.57億元，年增37.62％。由於訂單無虞，加上產能陸續開出，以及漲價效應，公司對下半年持續樂觀以待。

5.美國銷售旺季即將來臨，兩大運動服裝零售商富樂客（FL）及迪克體育用品（DKS）積極布建存貨，要求供應商盡快到貨，但台系供應鏈受到生產地疫情影響，面臨缺工、缺櫃困擾，法人認為，出貨將因疫情停工而遞延，包括豐泰（9910）等14檔個股短空中多。

法人觀察，近五日已有法人買盤進駐的個股，包括南亞、台化、大亞、福懋、台塑、南紡、建大、南緯、豐泰、遠東新、得力、強盛、豐祥-KY、大東等14檔，適值8月營收公布之際，如遇拉回，可望是逢低布局的時點。

6.聚鼎5月正式合併德國漢高集團美國子公司（TCLAD），營收大幅成長，由於CLM打入5G手機供應鏈、儲能領域，今、明年將有數倍成長，散熱事業則步出谷底，著手洽談明年訂單，法人樂觀預期，聚鼎明年獲利挑戰一個股本起跳。

7.聯電多頭陣營增添強力生力軍，海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，12吋晶圓產業景氣上升循環將比預期更強勁、延續時間更長，聯電鎖定22、28奈米製程的策略，恰好命中產業甜蜜點，初次納入研究範圍、給予「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價90元。

8.雙A印度市場擴大布局，宏碁透過授權印度在地消費電子產品開發商Indkal Technologies，自9月起在該市場推出Acer首款智慧電視產品，也正式宣告宏碁重拾電視業務。華碩則繼拿下印度電競筆電銷售之冠後，在積極搶進印度商用市場的同時，也推進旗下多款Chromebook產品，前進印度耕耘教育商機。

9.裕隆日產汽車歷經車用晶片短缺及疫情衝擊考驗後，總經理蔡文榮射三箭找回銷售戰力，包括提振通路士氣、縮短與經銷商的溝通距離、加速數位轉型。後疫情時代裕日車行銷火力全開，預估9月起新車銷量將較疫情高峰期倍增，全年要拚3萬輛目標達陣。

10.8月的資本市場「乍冷還暖」。壽險業者表示，8月股市出乎意料強，台股先是大回檔，又強勢反彈，美股亦走高，部分壽險公司趁低布局、趁高賺一波；新台幣兌美元匯率波動亦大，且再出現獨強態勢，匯兌壓力增加；債券殖利率又反彈，淨值亦受影響，但市場預估「8月表現應該還不錯」。

11.美國氣候特使凱瑞（John Kerry）已與中國國務委員兼外長王毅和中國副總理韓正視訊會晤，中美關係能否在近日就氣候議題化解分歧及達成合作，仍不得而知。韓正表示，應對氣候變遷是中美合作的重要組成，必須以信任為前提，希望美方創造良好氛圍。

12.資本市場多頭行情，保戶也想參與。壽險業者透露，7月賣破百億元規模的「神單」再新增二張，分別是國泰人壽的「月月得益」外幣變額年金，與富邦人壽的「鑫美一生」外幣變額年金，兩者都是連結投信類全委帳戶，月月撥回率（類似配息）年化後約5～6％，且行情大好時，基金淨值如超過10.3或10.35美元，還有額外配息。

13.8月國內機車市場在三雄競逐月冠軍的促銷砲火四射下，全月市場規模衝上6.66萬輛，逆轉農曆鬼月的干擾，寫下近六個月新高。9月有大專院校開學購車旺季加持，加上五倍振興券帶動消費力道，機車業者樂觀9月市場將重返7萬輛大關。

14.房市怕疫情、但不怕鬼月。最新市調顯示，看屋人潮紛紛回流了，買氣也迅速回升，來客量較前月強彈近五成，儼然突破民俗月的魔咒；市場專家預期，隨著「928檔期」腳步接近，房市有機會持續升溫。

15.由鴻海永齡、台積電、慈濟共同採購的BNT疫苗，首批93.2萬劑2日一大早抵台，衛長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟慈善基金會執行長顏博文等人都前往接機。永齡基金會執行長劉宥彤透露，第二批約91萬劑下周將抵台，原先預定客製化標籤的BNT疫苗，大約在中秋節（9月21日）左右完成，9月底前可望到貨。

16.美國首領失業救濟人數續跌，顯示就業市場已由疫情衝擊中穩定回復，美股周四盤中受到激勵，道瓊工業指數漲逾百點，標普500及那斯達克指數再創新高。蘋果、網飛（Netflix）和亞馬遜等科技大廠同步走高，成為推升大盤的主力。

17.大陸網企巨頭阿里巴巴2日響應大陸領導人提出的「共同富裕」，提出十大行動計畫，預計在2025年之前為此投入人民幣（下同）1千億元，包括200億元發展基金力助浙江探索示範區。

B.利空因子：

1.當沖警示政策發威！股市老手不願追價及當沖客退場，月均量持續低迷，2日台股注意股票僅有14檔，創今年以來最低檔數，凸顯現階段缺乏熱門股及飆股，台股因追價無力，以及來到6,200億元的前波套牢區，價量背離壓力鍋掀開，指數跌破季線及重挫154點，低量能恐成為常態。

2.馬來西亞疫情反覆，確診數居高不下，衝擊被動元件大廠掀起第二波停工潮，繼MLCC廠太陽誘電、鋁電龍頭佳美工大馬廠二度停工之後，隸屬國巨集團的凱美旗下旺詮電阻廠也爆本季度第二度停工，9月等於變相減產20％，估衝擊9月營收短少6％。

3.東南亞疫情衝擊零件供應與市場買氣，市調機構TrendForce表示，第二季全球智慧型手機產量季減近11％、為3.07億支。其中，三星受影響最大，出貨量季減幅度高達23.5％；蘋果因產品新舊交替，季減幅度亦高達22.2％；小米、OPPO與vivo也因東南亞疫情之故、影響海外市場買氣，三個品牌第二季產量季減個位數百分比。

由於疫情對終端需求、手機生產與零組件供應的影響難料，加上晶圓代工產能吃緊，TrendForce已將今年手機產量年增率由8.5％、下修至7.3％。

4.受到疫情衝擊，七家國籍航空虧損嚴重，首季不但虧損近50億，在吃不到國旅及邊境持續管制下，國內與國際航線營收都呈現萎縮，部分航空靠貨運支撐，不過整體仍虧損近70億元，達68.2億元。

根據交通部民航局最新統計，由於國際疫情嚴峻，華航長榮兩家航空繼續擴大虧損，客運量依舊較往年同期減少，兩大航空都靠貨運支撐，不過仍不足以支撐客運減少的營收大洞，華航上半年虧損13.62億、長榮則是20.53億元，是七家航空公司虧損最多。

5.受到新冠疫情反覆及港口塞港影響，上海航運交易所數據顯示，「台灣海峽兩岸間集裝箱（貨櫃）綜合指數」（TWFI）9月1日較上周（8月25日）下跌3.1％，其中又以大陸東南地區（廈門、福州）-台灣（基隆、台中、高雄）線下跌最多，包括出口指數跌9.1％，進口指數跌13.4％。

下半年旺季拉貨效應，帶動全球貨櫃海運運價漲勢，往返世界生產工廠中國大陸的航線在9月黃金周前夕更是一櫃難求，但近期卻出現大陸至美國線「凍漲」、兩岸部分航線「回檔」的現象。

6.又有知名餐廳不敵疫情衝擊將退出市場，開在台北101商場地下一樓的香港米其林一星餐廳在台分店「甘牌燒味」，將營業至9月9日後熄燈撤櫃。另外，開在北市南京東路五段標榜無添加的大型素食吃到飽餐廳「御蓮齋」，2日亦驚傳無預警歇業，顯示警戒雖降級，但疫情衝擊「後座力」持續發酵。

7.基於歐元區疫苗接種率高與經濟好轉，分析師預期歐洲央行（ECB）將於12月宣布縮減購債規模，追隨美國聯準會（Fed）的腳步。

聯準會主席鮑爾日前宣布，量化寬鬆（QE）將在2021年底前開始退場。歐洲央行預計9日（下周四）召開9月貨幣政策會議，分析師認為央行官員將再多觀察幾個月，才會採取行動，而不會在這個月便做出宣布。