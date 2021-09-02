景氣循環股動了 標普新高台積ADR按讚

就業數據改善美股收紅 標普那指再創新高

美國最新的一週初次申請失業救濟數據有所改善，刺激景氣循環股與即將出籠新手機的蘋果等科技股表現不錯，美股主要指數隨之走揚，標普500指數和那指收盤再創新高。市場現將焦點擺在即將公布的8月份就業報告。

道瓊工業指數上漲131.29點或0.37%，以35443.82點作收。標準普爾500指數上揚12.86點或0.28%，收4536.95點。科技股那斯達克指數揚升21.80點或0.14%，收 15331.18點。費城半導體指數上漲11.37點或0.33%，收3411.32點。

個股表現方面，蘋果、網飛、英特爾、ASML、德儀、富國銀行、花旗集團、摩根大通、波音與美商奇異等，分別上漲0.75%、1.11%、0.11%、2.27%、0.56%、2.58%、0.27%、0.46%、1.24%及2.51%。

逆勢下挫者，包括谷歌、臉書、亞馬遜、微軟、AMD、特斯拉與NIKE等，跌幅分別是1.11%、1.77%、0.46%、0.23%、0.72%、0.23%及0.54%。

備受台股投資人關注ADR方面，台積電ADR與鴻海ADR分別上漲0.27%、0.44%；聯電ADR與日月光ADR分別下挫0.84%、0.32%。

（工商時報 數位編輯）

受美股開盤上揚激勵 歐股收高

作為全球最大經濟體的美國初次申請失業救濟人數下滑，華爾街股市開盤隨之勁揚，激勵歐洲3大股市上漲收紅。

倫敦FTSE 100指數上揚14.06點或0.20%，以7163.90點作收。

法蘭克福DAX 30指數上漲16.30點或0.10%，收在 15840.59點。

巴黎CAC 40指數小漲4.39點或0.06%，收6763.08點。

（中央社）