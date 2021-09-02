台積誘人 保守派外資改唱多

大和資本：全製程漲價有助未來度過獲利波動

外資看台積電多頭拼圖更趨完整，大和資本證券指出，台積電啟動全製程漲價，有助未來面臨庫存調整時能安然度過獲利波動，此番升評「優於大盤」，終結過去約一年以來的中立觀點，並將推測合理股價預期從595元，調升至666元，最樂觀情況上看760元。

大和資本坦言，台積電與各客戶的定價方案複雜，不容易精準預測漲價幅度，因而透過以下各種情境分析，來推估台積電在各漲價條件下，獲利將會出現什麼樣的變化。

隨台積電漲價效應於2022年開始發酵，在大和資本的基本假設中，以成熟製程單位售價調漲高個位數百分點幅度、先進製程單位售價調漲低個位數百分點幅度為基礎，得出台積電2022年每股純益28.4元，並賦予666元推測合理股價的結論。

然要是採用成熟製程單位售價調漲20％、先進製程單位售價調漲10％為推論基礎（最樂觀情況），台積電年度每股純益將會是極為可觀的35元，以未來四季合計每股純益25倍本益比作為評價方法，樂觀情況下的股價預期上看760元。

大和資本證券半導體產業分析師徐禕成指出，經過市場研究後，研判台積電漲價出於三大原因：一、在供應鏈狀況失控之前，先一步進行庫存管理。二、重新調整供應鏈中的價值主張，鞏固其結構性毛利率與獲利能力。三、在5G與人工智慧的獨特需求趨勢中，篩選出優質客戶。

值得注意的是，大和資本升評台積電之際，除著眼漲價的長期利多，還同時提出第三季與第四季預估，針對第三季營收最新預測為4,130億元（148億美元），落在財測146～149億美元的上緣。引人注意的是，儘管第三季基期高，第四季在蘋果新iPhone所用的A15應用處理器、Macbooks所用的M1X與M2晶片訂單續強加持下，營收將再季增2％，來到4,190億元。

大和資本證券過去約一年時間以來，均給予台積電「中立」投資評等。過往主要擔憂集中在可能於年底報到的庫存調整潮。