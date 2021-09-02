台積電目標價喊666元 網友嘆大學長沒救了

台積電日前傳出調漲晶圓價格消息，不僅引起半導體業矚目，外資圈的目光也隨之而來，日系外資大和資本證券給予台積電「優於大盤」的評等，並將目標價調升至666元；消息一出後，PTT網友不禁想到買在台積電679元價位的大學長，「679梯怎麼辦」、「679還是沒解套」。

市場傳聞，台積電將調漲晶圓代工報價，成熟製程調漲約20%，先進製程7奈米和5奈米則分別漲7%至9%，此外，有媒體報導，台積電除了調升晶圓代工價格外，也將要求設備、材料供應商降價15%；針對此事，台積電尚未回應市場傳聞。

伴隨著漲價效應的發酵，台積電獲日系外資的青睞，大和資本證券看好台積電全製程的漲價，認為若在2022年首季調漲晶圓價格，將有助於降低庫存調整的風險，亦有益讓其營收和獲利表現續創佳績，故給予「優於大盤」的評等，並將原先每股595元的目標價調升至666元，以今（2日）每股607元收盤價來看，仍有約8%的上行空間。

然相繼其他外資而言，大和資本給出的推測合理股價仍偏保守，PTT股板網友表示，「怎麼越喊越低？不是喊800~1000？」、「目標價越修越低」、「越喊越低？」、「愈喊愈低是怎樣」、「越喊越低耶」。

另外，有網友也紛紛為買在679元高點的人默哀，「慘了，679還是無法解套」、「666也救不了679」、「目標價666，那679梯怎辦」、「679還是沒解套」、「外資沒心要救679大學長了」、「這叫679T的情何以堪」。（中時新聞網 蔡宗倫）

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