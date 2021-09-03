九月看晶圓代工 十月盯航運 關鍵仍是疫情

Delta新冠病毒的突破性感染力強大，讓疫苗保護力從9成降至66％，且不論是接種2劑，甚至3劑。各國的防疫政策不同，始終追求群體免疫的英國，在7月19日自由日後，英國政府就在英格蘭地區進行最後階段的「解封」試驗，在英國政府看來，當國內3/2的成年人都已完成疫苗接種後，不會再出現大規模的感染情況，所以無需對英格蘭進行嚴格的經濟限制。

於是這一次「解封」包括不對社交設限、取消口罩令、所有營業場所恢復正常運營，不再強制居家辦公。1個月時間過去了，新增病例在剛剛「解封」時曾出現過上升的趨勢，但沒過幾周就降下來了，英國已經建立起了「群體免疫」了嗎？

截至8月29日，英國每天有3萬多人確診，7天移動平均新增死亡人數超過百人，試問這樣的與病毒共存，能接受嗎？至少中國不接受，由於明年2月要舉辦冬季奧運，為了證明中國特色的社會主義的優勢，北京政府始終把清零作為唯一目標，結果呢？

9月開學季群體免疫的關鍵門檻

截至8月29日，7天移動平均新增確診數27.14人，相較於8月18日的55人的確是趨勢向下減少中，但距離7月10日爆發中國本土確診開始至今，已經超過1個月，參考5月下旬廣州個位數的本土確診，直到6月底才宣清零，估計北京政府應該是目標十一長假前清零。

但如果現實情況做不到呢？那麼十一長假可能再一次不鼓勵跨省移動。根據今年農曆春節就地過年，出現補償性消費刺激，經濟成長力道並沒有受到影響，所以十一長假很有可能是貨櫃三雄最靠近的轉折機遇時點。

9月份開學季即將到來，這是COVID-19疫情爆發以來即將迎來的第3個冬天，歐美中疫苗接種率較普及的國家，將是驗收疫苗能否建立群體免疫的關鍵門檻，其中最主要的風險之一就在12歲以下的學齡兒童還不具備接種疫苗的資格，估計這學期遠距教學的機會還是存在的。

8月20日的長榮法說會，公司表示疫情的發展將是左右塞港最關鍵的變數，由於碼頭工人強勢排外，所以只要有1個工人確診，缺工就存在。於是呼應到先前筆者提示的─各國政府敢不敢解除14天的隔離觀察期，就是影響這波海運上漲趨勢維持多久的關鍵。

14天隔離觀察期不會退場今年高運費無解

由於全球疫苗仍緊缺，再加上某些老人就是不願意接種，可以肯定的是這個冬天疫情不會結束，14天隔離觀察期不會退場，今年高運費是無解了。

根據長榮的觀點，這波塞港造成的高運費可能持續到明年第2季，但市場對此持保留態度，因為市場關注新船的供給量對運費的衝擊影響。這點是老手最關心的，因為前一輪航運大多頭就是栽在船企趁著景氣好而大造船，現在有的船東1年可以賺到1艘船，自然不斷加緊購買新船。

情境類似，所以老手才會認為股價一波到頂的歷史會重演，於是在7月陽明完成現增後大賣股票。跟據Alphaliner最新數據顯示，多家船公司在造的新船數量超過保有量的50％，甚至還有些船公司計畫新造的船已經超過了原保有量，雖然全球運力增加短期來看是好事，但疫情結束後，市場的供需關係會出現逆轉。

貨櫃三雄籌碼進入中長線沉澱期

但是這些新購的船隻，大多得等到2022年底、2023年初交船，而目前法人圈對於貨櫃3雄的獲利預估採取2021至2023年逐漸遞減，撇開黑天鵝事件的突發影響，市場預期與現實的落差要等到明年第2季才見真章，籌碼進入中長線沉澱期。

此外，為了延長當沖降稅3年，主管單位多加了當沖警示條款，當沖客明白了政策的決心，逐漸不在航運股裡積極當沖，同時外資積極回補晶圓代工族群，資金的此消彼長，終於在8月30日出現加權指數單日成交金額跌破3000億元的低量。

弔詭的是加權指數卻連續7天創波段新高，反彈1,242點，如果三大法人資金持續集中買超晶圓代工與其他權值股的話，對於貨櫃三雄的籌碼穩定度是一大考驗。

缺櫃難題環環相扣環環堵塞

關於缺櫃，去年中國在疫情爆發初期大動作的封城鎖國，犧牲了短期經濟利益，但領先進入經濟復甦，造成貨櫃需求吃緊。今年印度、越南、柬埔寨等國家疫情失控，這些國家的部分產業訂單轉移到中國，世界各國對中國商品的需求量大幅增長，海運運力有限，進一步加大了空貨櫃箱的短缺狀況。

中國出口的貨物運到海外卸完貨後，國際貨櫃輪公司沒有足夠的運力把空貨櫃箱運回中國，同時考慮到把空貨櫃箱從其他國家的港口運回中國成本過高，還不如返回中國以後，在中國通過相關的貨櫃製造商訂購新貨櫃箱來得划算，於是澳洲、美東、美西以及歐洲的國際碼頭口岸堆存了大量的空貨櫃箱。

當前缺櫃難題在於，有價無箱和有箱無船，意思是不同船公司能運的貨櫃箱不同，有了貨櫃箱之後，還要解決能不能裝上船的問題，疊加港口後方堆放場空間，以及陸運卡車配套不足，環環相扣、環環堵塞。

通膨暫時論聯準會內部有雜音

物流不順，許多公司只好將成本轉嫁給客戶，通膨是今年另一個大議題。今年第1季聯準會主席鮑爾提出的通膨暫時論，如今就連聯準會內部官員也有雜音。在鮑爾看來，隨著疫苗接種和疫情控制，供應趕上需求後，通膨將會消退。但部分聯準會官員認為供應鏈中斷不會在短期內得到緩解，並將迫使消費者價格上漲，市場對經濟的信心已經受到通膨擔憂的影響，現在是時候撤回寬鬆貨幣政策了。

可是鮑爾在8月27日的傑克森霍爾全球央行年會上提及到：「現在就緊縮貨幣政策，可能會鑄成特別大的錯誤。但如果通膨持續走高，演變成嚴重的顧慮，聯準會當然會有反應。」

美國7月CPI年增率上漲5.4％，預期增長5.3％，前值5.4％，為2008年以來的最高水準。此外，美國行政管理和預算局表示，預計今年第4季度的CPI將比去年同期上漲4.8％，遠高於其此前在5月份預測的2％。

如今，台積電全面啟動10-20％漲價，如果這不是1次性的漲價，那麼相信聯準會最慢十2月就會調整對通膨的態度，最快可能在9月22日的FOMC利率決策會議上宣布縮表的日期，因此9月3日公布8月美國非農就業報告就動見觀瞻。

（文章來源：理財周刊、文：高適）