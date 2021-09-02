9/2上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（9/2）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.光磊（2340）今日盤前公告8月營收，在景氣仍有能見度之下，8月營收重返6億元大關，以6.05億元寫下今年以來單月營收次高紀錄，月增3.56％、年增23.2％，累計光磊前8月營收達41.56億元，年增18.1％。

2.由於新冠疫情持續延燒，內陸物流延滯、船舶塞港問題尚未完全舒緩，及全球經濟活動與消費習慣改變，導致船舶貨櫃運能需求大增，貨櫃船運費與租金持續高漲，全球航商需船殷切緊迫，加上國際海事組織（IMO）將於2023年起強制執行減排政策，將加速老舊船隻汰除速度，導致貨櫃航運市場對新船需求旺盛。

台船(2208)董事會決定自建支線型貨櫃船，提供更早船舶檔期及更優性能的船型，布局船舶租賃業務搶攻貨櫃航運市場商機，也突破航運景氣循環，與低價競爭對造船產業不利的窘境。

3.看好光學鏡頭應用日益多元，玉晶光(3406)董事會決議擬斥資4500萬美元(約12.6億元)新設「茂晶光電(廈門)有限公司」，玉晶光表示，新設公司投資案待投審會通過後，將以購買現有廠房為優先。

4.台北富邦商業銀行今(2)日首次發行社會責任債券，並於櫃買中心上櫃掛牌，目前已有6家發行機構發行6檔社會責任債券，發行金額達132.97億元。

5.根據監理所資料，8月國內機車新領牌總數為6.66萬輛，月增5.5％、年減20.9％；累計前八月新領牌總數為46.32萬輛、年減20.7％。

8月主流機車業者銷售表現依序為：光陽1.95萬輛、市占率29.3％，三陽1.83萬輛、市占率27.5％，台灣山葉1.61萬輛、市占率24.2％，Gogoro 0.65萬輛、市占率9.7％。

6.隨著本土疫情明顯趨緩，勤美(1532)旗下營建事業入帳7月起開始增溫，今年整體營建入帳金額上看55億元以上，較去年的26億元倍增，成為今年成長主要動能。外資近兩天買超1324張，投信近兩天同步買超484張，帶動近兩天股價上攻。

7.有意尋求穩定正職的求職朋友注意了！新北就業服務處與台塑企業南亞公司攜手合作，9月7日(二)上午10點至12點，在樹林火車站後站廣場舉辦專案徵才，現場釋出「南亞電路板」及「南亞塑膠」的作業員、操作員、品檢員、機械電機保養員等600個工作機會。

平均起薪為33K，最高起薪可達43K，歡迎社會新鮮人及有轉職、求職需求民眾把握2小時的直接面試機會，踴躍前往參加。