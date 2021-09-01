靠爸族+小資族 開戶衝衝衝

40歲以下投資人，8月開戶數達53,748人、占比逾八成。

8月台股殺低後穩步趨堅拉尾盤，投資人開戶仍趨之若鶩，證交所統計，40歲以下的三大年齡層投資人，8月開戶數合計衝高至53,748人，約占整體增加開戶數65,634人的82％；專家分析，22歲以下大學畢業前的年輕族群，現在多屬「靠爸、靠媽」扮演台股資金活水生力軍，未來可望崛起成台股新勢力。

資深證券投資專家指出，19歲以下族群幾乎是學生族群，少有經濟能力投資，而20～30歲年輕族群，也約僅有半數有經濟能力，但收入多不高，因而可以說，這二大族群中，「靠爸、靠媽族」也不少。

近二年來受惠於台股價量齊揚，投資人大舉投入台股，其中以年輕人為最積極，每個月以數萬人開戶的速度上升；截至今年8月底止，台股投資人總開戶數達1,181萬9,514戶（總歸戶），約已占全台半數人口，今年底可望上看1,200萬戶。

證交所分析，從證券商開辦定期定額業務，以及線上開戶上路後，帶動國人股市投資帳戶持續攀升，父母透過定期定額為小孩籌措未來教育金或置產，同時，定期定額也提供小資族理財投資重要管道，推升近二年來開戶數成長源源不絕。

不過，針對近來政策及證券商，力推投資人透過定期定額投資個股或ETF，資深投資專家也提醒投資人留意，若是父母為孩子未來理財規劃定期定額投資，宜留意不要觸及贈與稅的相關規定，同時對未成年子女帳戶也不要隨意買賣，否則恐有淪為被視為「人頭戶」之虞。