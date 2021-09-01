營收動能見起色 大和資本升評貿聯-KY

汽車產業旺季將至，凱基投顧指出，需求能見度延長至2022年，看好台系供應商9月起營收動能改善，進一步加持利潤率走高。大和資本證券最新將貿聯-KY（3665）投資評等由「劣於大盤」跳升至「優於大盤」，推測合理股價255元；各大研究機構中，以美銀證券賦予305元、凱基投顧給予303元，寄予最高看好度。

富邦投顧指出，全球半導體產能吃緊，車用晶片呈現短缺，美國汽車大廠第三季配合暑休，且進行車用晶片調配，仍將會有部分減產，預估至第四季銷售旺季配合車用晶片產能逐步復甦，整體庫存水位處於低檔下，一線大廠對零組件拉貨動能將轉強，汽車零組件廠商業績將呈現漸進式復甦。

貿聯-KY第二季每股純益4.13元、優於市場預期，所有主要終端應用均呈季成長，其中資料中心、車用與工業季增幅度較強；受惠於營收規模擴大、產品組合改善，毛利率與營業利益率分別成長為23.8％與10.8％。

法人指出，貿聯-KY持續改善產品組合，提升電動車、儲能、資料中心與半導體設備比重，降低來自筆電相關營收，拉升訂單穩定度與毛利率；其次，目前股價反應下半至2022年上半年合計每股純益的12.4倍本益比，評價並不貴，因此，對貿聯-KY中長期營運與股價維持正面看法。

大和資本證券指出，貿聯-KY第二季產品組合改善，來自工業用產品比重提高，看好此趨勢將延伸至下半年、乃至2022年，有利貿聯-KY毛利率進一步提升。

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