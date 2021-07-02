電子零組件崛起 航運整理 台股守17,700

在市場殷切企盼下，電子股由零組件當家，扳回市場人氣；傳產股主流航運、電器與塑膠等股雖拉回修正，逢低布局仍大有人在，且電機、化學、百貨與油電等族群適時遞補輪動，而且鋼鐵類股無畏龍頭中鋼震盪走疲，中下游小型鋼品股仍奮勇向前衝，對匯聚資金與人氣具正向，使短多對盤勢在高檔震盪無感，市場賣壓未如想像中沈重。

加權股價指數終場小挫3.79點，報17,710.05點，跌幅0.02%，成交6,070.8億元。今最高指數係17,795.88點，最低點為17,676.8點，上下僅小幅震盪118點；周線方面，與上周收盤指數比較，本周持穩揚升207點，拉出周線連7紅榮景。

周五拖累指數最多者，係權王台積電，該股下挫5元，即影響指數約50點，加上貨櫃三雄之萬海、長榮及陽明等同步震盪走疲，而中鋼、富邦金、兆豐金、中信金、遠東新、台泥、長榮航、華航、和碩與亞泥等重量級集團股同樣表現不佳，使指數上檔承壓。

不過，面板股友達、群創，與廣達、聯發科、台達電、聯電、日月光投控、南亞科及台塑四寶等權值股力挺多方，緩解台積電等表現疲軟壓力，使盤勢步入「指數放兩旁，個股擺中間」局面。業內人士指出，目前看起來，短期美元指數勁揚，使新台幣等亞洲主要貨幣兌美元匯價趨疲，間接影響國際熱錢在新興市場投資腳步。

因此，近期盤勢多靠部分內資大咖，如大股東、自營商、主力群及業內實戶等戮力作價作量，維繫人氣不墜；另外，外資等法人操作愈趨傾向短進短出，也使市場在高檔的投機氛圍愈趨濃厚，致大盤在17,700點之上的走勢如履薄冰，短期逢高宜善設停利點，防範可能的升息或新冠變種病毒疫情再起之變數。

電子零組件方面，今被動元件興勤、凱美；MOSFET富鼎、尼克森、杰力；二極體強茂、台半；PCB載板三雄南電、欣興與景碩；車用電子之胡連、和大、同致與貿聯-KY；矽晶圓環球晶、台勝科、合晶、嘉晶與漢磊等都表現不錯，另外，網通及類比IC、DRAM模組等也演出精采，顯示電子股人氣漸趨回籠有譜，波段行情值留意。

傳產股方面，鋼鐵股整體表現仍可圈可點，僅大牛股中鋼拖累類股指數，虛幌一招；航運股除台驊投控及台航兩股逆勢演出外，餘皆拉回整理，唯在量價關係未失控下，類股適度整理後的波段行情，值持續追蹤。

櫃買市場方面，短線生技、鋼鐵、航運與觀光等類股拉回整理，但電子股力挺多方，在半導體、電腦、光電、零組件、電通與資服等族群向前衝之下，使電子類股指數大漲1.81%，為盤勢奠定開高後欲小不易基礎，加上紡纖、化學、營建及電機等族群也站在多方，使指數迄終場勁揚1.12%，報213.68點，成交721.9億元。

亞股方面，日本、新加坡、澳洲、紐西蘭、菲律賓、越南與印尼等市場，目前暫報上漲；但大陸滬深300指數、香港、上海A股與B股、深圳A股與B股、馬來西亞、泰國及印度等股市，臉色不佳。美股電子盤方面，目前僅道瓊期指小漲，餘標普500指數、那斯達克100及小型股2,000等3大期指暫報下挫。

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