長榮出關首日沒慶祝行情 陽明下周重演？

解封歸隊的長榮今（2日）以平盤價213元開出後，股價隨即往上衝高至219元，再創歷史新高價，開盤1分鐘即爆出近5萬張的成交量，股民在PTT興奮喊「全台最大衝浪場重新開張」，但也有網友擔心成交量衝太高會不會「二度入獄」， 再次被列為處置股票，這次可能會變成20分鐘才能分盤交易一次。

長榮今日股價走勢震盪，早盤雖見到219元新高價，上漲6元，不久即翻黑，低點見到205元，下跌8元，股民雖樂見長榮恢復正常交易，但看到出關第一天竟然沒有慶祝行情，有的網友說「長榮關出來變死魚 跟我想的不一樣啊啊啊啊………」、「長榮崩了」、「要撞冰山了」，也有網友表示「下船會後悔」，不少網友在問「好難猜的劇本 還是先騙人上船再亂賣到跌停 嗎？」、「現在應該就多空在阿榮互毆中 果然開高出貨」。

除了股價令人猜不透，由於長榮在開盤1分鐘即爆出近5萬張的成交量，網友也對成交爆量議論紛紛，有網友表示「長榮五分鐘單就快十萬了~~都給他就好啦 」、「一堆人想下車啊」、「長榮今天是終局之戰 一定百萬張」、「我們10天沒沖了…沖 個100萬張.還過分嗎」，截至中午12時，長榮成交量逾40萬張。

由於長榮在6月18日至7月1日遭5分鐘分盤交易期間人氣不墜，股價仍大漲73元，漲幅高達52%，在近10個交易日已有5次被警示，股民擔心可能會再度遭分盤交易，對於今成交爆量，也在討論是不是超過52萬張就是被列處置股票，但也有網友不以為意，表示「我覺得還是進20分盤好了 當沖狂吃豆腐」、「乾脆一點 從容就義好嗎 進去比較輕鬆」、「進去關漲才快呀」，還有網友留言表示「主力在控價跟量，大家配合一下，不要再買賣長榮了」，至於是否被列處置股票，仍需依證交所的相關規定。

貨櫃三雄除了長榮，陽明、萬海今也開高走低，萬海盤中一度掉到322.5元，下跌13.5元，陽明低點也來到188.5元，下跌 7.5元，由於陽明處置期間是從6月22日起至7月5日，陽明下周二(（6日）才出關，也有網友留言說「所以今天長榮的劇本下週二陽明可以參考嗎」。

（ 中時新聞網 曹逸雯 ）

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