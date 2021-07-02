大同之亂翻版 泰豐副董狀告董事長背信

泰豐輪胎公司將在10月中旬召開股東臨時會全面改選董事，董事長馬述健很可能交出經營權，董事會日前卻決議委託給估值較低的世邦魏理仕處分中壢廠，遭股東批評是「大同之亂」翻版。副董事長趙國帥今（2）日代表過半數股東，赴台北地檢署控告馬述健涉嫌背信，並呼籲其他董事勿再為馬背書，免涉刑責。

趙國帥表示，馬述健突然在疫情嚴峻、房地產急凍的不恰當時機，於董事會決議處分重大資產，程序有違法之虞，檢調應查明是否涉及利益輸送；股東代表林朝鑫也特別提醒泰豐3位獨董，遴選招標公司千萬不要一再誤觸法網，否則必遭民刑事追究。

告訴狀指出，馬述健於6月15日召開董事會，委託世邦魏理仕和仲量聯行估值子公司泰誠和泰鑫持有的中壢廠土地，竟不提供相同且完整的資料；世邦魏理仕估值合計62億元，仲量聯行估值合計121億元，6席董事竟選擇世邦魏理仕，造成泰豐可能損失超過60億元。

據指出，泰豐子公司泰鑫建設及泰誠開發共同持有泰豐中壢廠及周邊土地，經桃園市政府劃定為都市計畫重整區域。泰鑫土地重整完畢，為工商綜合區，商業利益龐大；泰誠土地為住宅區，尚未重劃完畢。

泰豐董事會108年11月13日決議處分泰鑫股權，授權董事長洽詢買方，但依仲量聯行估值，泰鑫土地價值為泰豐資本額1.2倍，為泰豐主要資產，處分泰鑫股權卻自始至終未提報股東會通過，相關決議都屬違法無效。

趙國帥今年3月26日就曾在董事會主張，處分中壢廠及周邊土地應採公開招標才能為公司帶來更多利益，但馬述健未詢問董事是否附議，也未付予表決，6月中旬逕自宣布將於9月底完成交易，違反公司治理，無視股東權益。

股東說，馬述健擅將公司重要廠房停止營運，變賣重要資產，此等伎倆與「大同之亂」如出一轍，以出售資產做為抵抗經營權之爭的手段，為個人利益一再損害全體股東權益，請檢察官速偵速結，從嚴究辦。

（中時 黃捷）

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