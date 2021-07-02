美光財報亮眼 記憶體族群後市看俏

美光財報優於市場預期，主要是由報價上揚及猶他州廠出售帶動，後市展望亦符合市場預期，惟市場資金未流向電子股，台廠記憶體族群股價表現平淡，但包括南亞科等12檔記憶體族群後勢看好。

美光財報與本季展望明顯優於預期，同時重申DRAM與NAND產業後市，比先前預期佳，但美光法說會後股價不漲反跌，下跌約2％，台廠包括旺宏、華邦電、南亞科等記憶體族群，股價亦多以下跌作收。

永豐投顧認為，下半年進入電子傳統旺季，上游失衡狀況將更嚴重，相對看好南亞科、力成。

國泰證期資深經理蔡明翰則指出，目前航運與原物料族群股價較強勢，加上成交比重超過五成，成為市場的焦點，導致電子股即使有利多，對股價也激勵有限。

不過，長線股價仍將反應基本面，因此，當資金回流電子股時，仍有補漲機會。

美光上一季營收74億美元，季增19％，年增36％，主要由DRAM／NAND Flash價格所推動，加上猶他州Lehi廠折舊減少影響1％，使整體毛利率上揚至42.9％，稅後淨利22億美元，季增92.6％，年增130.9％，EPS1.88美元，優於市場預期。

新冠疫情是今年的不確定因素，但在經濟回溫和AI、5G帶動終端需求下，美光對今年DRAM及NAND位元成長預期上修，分別有二至三成以上的年成長。

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