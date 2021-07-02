7/2盤前》3檔鋼鐵人 內外資按讚

台股7/2盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台經院公布有近四成廠商，看好未來半年景氣展望。各細部產業中，金屬機械大類的景氣信號最為突出，續持4月代表繁榮的紅燈，其中機械設備業及至5月，甚至亮出今年來的第四顆紅燈，景氣熱到滾滾燙。

2.台積電7/15法說會前，高盛先以中長線看好台積電觀點，替尚未到來的法說行情投下贊成票，並持續將台積電列名「亞太區首選買進」清單，給予880元推測合理股價。

3.鋼鐵人強勢行情1日雖遇漲多獲利了結賣壓影響，出現震盪，內外資大型研究機構此時反而更聚焦，點出中鋼、新光鋼、東和鋼鐵等三大指標股，分別代表權值、飆漲領先者、漲幅即將跟進等選股邏輯思維，延續鋼鐵族群火力。

4.記憶體大廠美光（Micron）執行長Sanjay Mehrotra在法說會中表示，隨著新冠肺炎疫情之後的全球經濟反彈，記憶體強勁需求涵蓋資料中心及雲端運算，以及終端邊緣運算及行動裝置，預期DRAM及NAND Flash供給吃緊情況將延續到2022年，價格持續看漲。此外，美光亦宣布將原先生產3D XPoint記憶體的猶他州Lehi晶圓廠賣給德州儀器。

美光看旺記憶體一路好到明年，法人看好南亞科、華邦電、晶豪科、威剛、十銓、群聯等記憶體廠表現，第二季營運將優於第一季，下半年營運會比上半年好。

5.半導體生產鏈全線供給吃緊，記憶體封裝產能第二季下旬已轉為供不應求。美光（Micron）執行長Sanjay Mehrotra在法說會中表示，記憶體強勁需求已造成半導體生態系統中的封裝材料及封裝產能供不應求。由於下半年是記憶體出貨旺季，法人看好力成、南茂、華東、福懋科接單明顯轉強，營運看旺到年底。

美光財報優於市場預期，主要是由報價上揚及猶他州廠出售帶動，後市展望亦符合市場預期，惟市場資金未流向電子股，台廠記憶體族群股價表現平淡，但包括南亞科等12檔記憶體族群後勢看好。

6.面板大廠群創股東常會搶先在7月1日登場。公司表示，今年面板大好年，且訂單能見度仍明朗，已看到2022年。另外，群創大方超額配發股利，每股配發0.4元股息，另外子公司睿生光電釋股案也通過，為未來上市櫃做準備。

7.讓銀行更有能力挺企業與民眾，金管會1日宣布，延後一年接軌「巴塞爾資本協定三（Basel III）危機後改革定案文件」，對國內系統性銀行（D-SIBs）資本計提要求將少0.5個百分點，銀行局主秘童政彰表示，若以風險權數100％計算，六家D-SIBs銀行可多出新台幣4千億元的放款動能。

8.理財兼家族持股傳承，也可以找證券商。金管會1日宣布，開放證券商可申請開辦「有價證券他益信託」，即大股東平時將股票信託給券商，進行借券等理財行為，但股息部分可設定給妻兒，有助提早規劃家族傳承。

9.遠傳電信1日公布5G開台周年成績單，5G用戶數接近80萬，逾90％的5G用戶申辦999以上高月租資費，續約用戶的平均資費則提升超過20％，帶動整體ARPU成長，以及營收、獲利貢獻優於預期。遠傳樂觀預期，第四季新款5G iPhone助陣，將推升5G用戶成長力道，遠傳訂出最新目標，年底5G用戶將達滲透率30％。

10.SpaceX執行長穆斯克於世界行動通訊大會（MWC）上宣布，8月前將對極區外的全球各地開通寬頻連線，且力拚一年內用戶數衝上50萬戶，強勢宣言激勵台灣供應鏈歡騰。台揚（2314）、金寶（2312）強勢亮燈漲停，突破均線、狠甩技術面頹勢。

法人指出，低軌道衛星網路未來潛在成長預期樂觀，投資人可布局相關受惠廠，包括IC設計、射頻元件（RF）、PCB、收發模組、路由器等零組件廠，均為可留意方向。

11.全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）1日舉行股東會，會後董事長沈慶芳表示，下半年新產品放量、產能全啟動，包括車用板、電池板、Mini LED等，產品組合優化帶動毛利率優於上半年，也樂看營收獲利表現會很好，整體來說，2021年仍是很好的一年，2022年也沒有悲觀的理由，力拚營運要更好。

12.鋼鐵業不畏疫情空襲，今年上半年隨著國際鋼市榮景，業績普遍暢旺，其中，裁剪通路商新光鋼董事長粟明德為感謝員工辛勞，除自6月起發給每位員工防疫津貼3,000元，且連發五個月外，也決定提前於8月1日發放年中紅利，這筆紅利金共3,000萬元，以400多名員工估算，每人平均可領取7萬～7.5萬元紅利，以激勵員工士氣。

13.7月1日壽險全新戰局開打，四家公司率先開槍。南山人壽、中國人壽、台灣人壽及遠雄人壽7月都調高美元保單宣告利率，幅度介於2～10個基本點（1基本點是0.01百分點），調整後為3～3.1％，國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、全球人壽、三商美邦人壽及元大人壽美元保單則暫時按兵不動。

14.在強勢新台幣下仍保有國際競爭力，外銀認為，韓國、新加坡和台灣的出口力道，將成為亞洲接續復甦的重要支撐。特別是台灣因有高附加價值半導體、IC設計業，在各市場復甦過程帶來台灣機械設備出口的爆量。

15.受惠於各國積極擴大基礎建設刺激疫情後的經濟，推升鐵礦砂、鋼鐵等需求激增，法人指出，美國通過拜登1.2兆美元基礎建設，全力翻新全美道路、橋梁與公路，更將牽動上游原物料的需求，預計本波將複製2007年至2008年之間北京奧運帶動一波散裝航運榮景。

上市運輸股1日成交值占比攀升台股第一大，達38.86％，台股中經營散裝航運的有裕民、四維航、慧洋-KY、益航、正德、台航、中航、新興等個股，主要經營承載鐵礦砂的海岬型船舶的以裕民、中航、新興等為主。

16.影像訊號處理器（ISP）IC設計廠凌陽創新（5236）1日舉辦上櫃前線上業績發表會，凌陽創新總經理龔執豪表示，由於筆電、PC等終端市場需求不墜，且產品規格不斷出現升級需求，因此對於2021年及2022年營運都抱持樂觀展望。

B.利空因子：

1.台經院1日公布5月製造業景氣燈號，5月整體製造業景氣信號值月減0.82分至17.71分，燈號由紅燈降為代表揚升的黃紅燈，為今年來第三個黃紅燈。

2.據6月製造業採購經理人指數（PMI）數據顯示，亞洲各國製造業動能普遍減弱，原因在於原物料成本攀升，加上疫情升溫而重啟防疫封鎖措施，其中以越南與馬來西亞受到最大衝擊。

變種病毒引發亞洲疫情再起，滙豐銀行經濟研究部門最新下修亞洲經濟年增率自7.8％至7.4％。

3.根據市調機構集邦科技（TrendForce）調查，受到馬來西亞政府延長全國行動管制（MCO 3.0）影響，全球被動元件（MLCC）市場供貨將面臨挑戰。

其中又以高階MLCC最為吃緊，主要緊缺品項對應的終端產品包含手機、筆電、網通、伺服器及5G基站。面臨即將來臨的傳統旺季，在部分MLCC將可能無法順利出貨的壓力下，ODM廠後續整機出貨恐將受衝擊。

4.疫情對國人購車意願的衝擊力堪比金融海嘯，三級警戒讓6月車市嚇出新低紀錄，全月新車銷量重挫32.5％，跌至2.79萬輛，創下國內車市自2010年以來最慘6月。車業哀號，月內二度下修預估仍追不上車市衰退速度，多家經銷商業績摜破損平線慘賠，須申請紓困度小月。

5.房地合一稅2.0七月上路，帶動房屋交易搶適用舊制的節稅換手潮，衝淡疫情利空效應，6月買賣移轉棟數衝出一波強勢表現，六都6月買賣移轉棟數達2.5萬棟，月增1.1％、年增約26.6％，帶動6月房市交易量為九年來同期最高。不過，疫情重創近期房仲業業績，顯示稅制轉換期過後，第三季的房市交易量並不樂觀。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋預估，在疫情衝擊下，第三季全台買賣移轉約5.7～6.5萬棟，年減達29～37％，前三季累計交易量恐出現持平至衰退5％。

6.美國太平洋西北地區及加拿大西岸熱浪來襲，氣溫連日創新高。上周五至周一攝氏40度以上的酷暑已造成當地死亡人數破百，除了提高野火機率之外，加拿大大量溶雪也可能引來水患。

美國奧勒岡州政府30日表示，當地已有63人因高溫死亡，其中光是波特蘭所在的蒙諾瑪縣（Multnomah County）就有45人死亡，年齡都是介於44至97歲的中高齡者。

7.全球車用晶片持續缺貨，迫使福特宣布大幅削減北美產量，八座組裝廠從7月開始陸續停工或減產至8月初。由於福特晶片缺貨問題嚴重，專家估計其第二季美國市占率萎縮至逾半個世紀來最低水準。