下單萬海100股「手抖」變100張 下場曝

今年航運族群漲勢驚人，貨櫃三雄受惠疫情帶動需求攀升，股價屢創新高，漲幅之大，許多「航海王」藉此賺了好幾桶金；「氣球達人」柯男日前分享，自己原先要下單100股的萬海，未料意外按成100張，更引來營業員詢問是否要調整額度，讓它直呼「手真的不能亂抖」。

台股昨盤中一度觸及17863.90點的歷史新高，上漲108.44點，隨即賣壓出籠，終場指數收在17713.94點，航運族群股價繼續走高，貨櫃三雄表現依舊十分亮眼，萬海、陽明盤中一度亮燈漲停，然尾盤漲停打開，萬海更是一度翻跌，所幸尾盤貨櫃三雄齊收紅。

接案做會場佈置的「氣球達人」柯男日前在社群平台臉書上發文，透露自己已經大概2個月沒有演出了，現階段主要收入都靠自己寫程式，以及學習股票投資，並分享自己近期發生的一件趣事，「要下單100股萬海，結果按成100張」。

然而因為額度不夠，所以無法下單，起初柯男想說應該沒事，怎料過了約10分鐘，交易所的營業員打電話來，表示有看到柯男下單100張的訂單，詢問是否需要調整額度，讓他當場嚇了一跳「拜託不用了，100張約莫是2000萬，手真的不能亂抖啊」。

柯男於今日再度發文，表示本來下單100股萬海只是想有個參與感，當時股價才約220元，但現在都335元了，因此在最後只追到幾張長榮和陽明而已；另外，他也透露，在如今疫情期間，真的有很多表演工作者都跑去股市了。

（中時新聞網 蔡宗倫）