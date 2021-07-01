「航海王」獨霸一方 電子待補血

台股下半年首個交易日藉勢航運及二線塑化等原物料族群，盤中攻抵17,863點歷史新高位置，眼見萬八在跟前，市場居高思危心態轉濃，加上電子股成交比重26.44％，創2004年以來新低，以及鋼鐵股多頭提前離場，終場轉跌41點，收在17,713點。

電子股雖進旺季依舊不被市場待見，台股1日成交值放大至6,475億元，電子股成交值卻僅有1,712億元，占大盤比重26.44％，創下2004年3月以來新低；反觀資金在鋼鐵與航運來回走跳，鋼鐵族群1日雖開高走低拖累大盤，但運輸指數逆勢上漲5.43％，成交值更達2,516億元，占比38.86％。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，考量指數目前均線乖離率過大，且資金在類股間快速游移，一旦傳產類股休兵，資金仍有機會伺機往電子股移動，短線可留意轉強電子股包括IC設計、網通等。

三大法人1日連袂賣超225.38億元，其中外資在上半年就已賣超台股3,967億元，下半年首個交易日再度轉賣179.68億元。法人指出，外資持續偏空操作，內資相信與其對作，不如聚焦外資著墨較低的航運、鋼鐵及中小型電子股，才進一步將傳產拱上天。

統計台股近五年7月上漲機率高達100％，平均漲幅3.16％，況且今年五不窮、六不絕，7月可望再迎翻身機會。統一投顧董事長黎方國表示，不僅台股，美股同樣在近五年繳出7月必漲的佳績，況且本土疫情持續下降，12日解禁機會提升，加上重量級的股東會及法說會隆重登場、蘋果啟動供應鏈拉貨等利多紮實，預期7月加權指數上看18,200點，8月更有機會再挑戰18,500點。

元富投顧總經理鄭文賢同樣上看台股18,500點，鄭文賢認為，台股與美股亦步亦趨，隨歐美經濟陸續解封，景氣復甦大趨勢不變，企業獲利動能表現亮眼。

雖然近期資金高度集中在航運、鋼鐵、塑化等傳產類股，但需留意近期融資大增、籌碼開始凌亂、股價波動劇烈，操作上不宜過度追價，電子股則觀察7月中旬大立光及台積電法說， 第三季旺季效應能否超出法人預期將是資金流向的關鍵。