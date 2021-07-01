東奧、世足點火 志強接單升溫

歐洲盃足球賽，3日將進入八強爭奪戰，加上東京奧運預定23日登場，可望帶動足球鞋及運動鞋銷售商機。志強-KY（6768）發言人麥班達表示，今年歐洲盃足球賽開打，接著世界盃足球賽明年11月登場，可望刺激足球運動風氣，對足球鞋銷售具有加分效果，因客戶今年第三季鞋子都已下單，公司對於今年下半年營運展望持樂觀態度。



麥班達透露，由於歐美疫情控制得當，加上疫苗注射的普及性，讓歐美國家迎來航空、旅遊、成衣、製鞋及休閒運動等內需產業的需求，已大幅提升。



據統計，全球每五雙足球鞋，就有約一雙是志強製造，志強今年上半年對製鞋產線做了調整，將休閒運動鞋比重提升，並兼重專業足球鞋及休閒運動鞋兩類類別，以因應歐美國家日後產生的休閒運動品市場需求，及團隊運動（Team Sports）需求的回籠商機。



麥班達說，公司今年製鞋訂單能見度可看到今年底，由於第三季是公司傳統製鞋營運的淡季，主因是處於新、舊型鞋款的更換期，不過，今年第三季營運與去年同期比較，可望呈年增走勢。



東京奧運與歐洲盃足球賽從去年遞延至今年登場，志強的往來客戶，鑑於去年爆發疫情，去年下訂足球鞋訂單量比較保守，但因今年歐洲盃足球賽開打，對足球鞋銷售有加分，且每年第四季是公司全年單季鞋子出貨的最旺季節，在歐洲盃足球賽、東京奧運及明年世界盃足球賽連接登場，預估公司明年訂單還會提高。



法人粗估，志強今年前五月足球鞋產量占比，越南占55％，柬埔寨占45％，但因越南生產鞋子單價較高，兩者金額占比，分別為越南63％及柬埔寨37％。



麥班達說，志強旗下越南志中廠專門做Nike休閒鞋，因量大、生產穩定，其毛利率可媲美運動鞋；另旗下越南志寧廠生產運動鞋，包括生產Nike的運動鞋。



至於志強其他越南廠及柬埔寨廠都有生產足球鞋，包括法國迪卡儂足球鞋，都在旗下柬埔寨廠生產；另adidas休閒鞋與足球鞋，也在柬埔寨廠生產。