大宇資出售仙劍中國IP、北軟

大宇資訊（6111）1日舉行股東常會，為遵守防疫措施，今年股東會地點選擇大樓外部舉行，座位也特別拉開間隔，同時不對媒體開放。大宇資股東會中通過109年營業報告書、財報以及盈餘分配案，同時也通過將處分旗下北京軟星以及《仙劍奇俠傳》中國地區IP，將以交易價格不低於新台幣22億元（人民幣5.05億元）的價格處分。

大宇資訊股東會通過去年財報以及盈餘分配案，決議配發0.2元現金股利、0.4元盈餘轉增資，共0.6元股利。同時，股東會上也通過處置《仙劍奇俠傳》中國地區IP以及旗下北京軟星49％的股權，預計交易總價將不低於新台幣22億元，目前已洽財務顧問公司出具鑑價報告。

大宇資訊董事長凃俊光先前表示，其實台灣大宇資自1995年發表《仙劍一》之後，就沒有再自行開發過《仙劍》產品，之後的每一代都是由大陸廠商開發。近年來碰到中國版號審查嚴格，由北京軟星開發的《仙劍》作品也被視為外版遊戲，導致遊戲遲遲沒有辦法取得版號、無法在大陸推出。

涂俊光表示，IP需要活化，若沒有持續推出新的內容，就無法吸引新的玩家，老玩家將也逐漸流失。而現在開發遊戲的成本很大，加上版號取得困難度高，如果只靠大宇資來投入，是不切實際的作法。這次預計處置《仙劍奇俠傳》中國地區IP，將會以賣斷或是把仙劍中國IP採長期獨家授權方式授權予第三方，目前內部仍然在討論中。目前已經有對象來接洽，細節也在洽談中。

大宇資訊2021年上半年因為沒有新遊戲推出，營運動能趨緩，第一季稅後淨損2,939萬元，較2020年同期及2020年第四季轉虧，每股淨損0.47元。2021年前五個月營收2.05億元，年減2.24％。

不過第三季起，大宇資營運動能將逐步增溫，中國國家新聞出版署公告最新網路遊戲審批名單，大宇資旗下兩款單機大作《仙劍奇俠傳七》、《軒轅劍柒》正式取得中國遊戲版號，遊戲將在暑假推出。此外，新手遊《仙劍奇俠傳九野》已於6/30在台港澳推出，《明星志願－璀璨星戀》也將在7月底推出，幫助大宇資搶攻暑期旺季商機。

另外也有一款全新的《仙劍》手遊目前正在等待中國大陸版號發放中，預計獲得版號後，也將成為大宇資新的營運動能。