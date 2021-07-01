野村投信Q3點名 11奔牛接棒

台股上半年漲勢亮眼，展望第三季行情，野村投信國內股票投資部主管姚郁如認為，企業獲利循環上修趨勢不變、歐美疫情降溫推升景氣、國外需求帶動台灣出口是三大正向理由，有利股市走高；美聯準會政策方向與國內疫情尚未完全受控則會造成短期波動。在類股表現上，半導體、5G相關、高速運算、AI、伺服器，與電動自行車、新能源車、自動化、部分塑化股、鋼鐵、紡織等11大族群相對看好。

姚郁如表示，從總經面觀察，台灣經濟表現其實都維持在不錯的水準，雖然5月中旬本土疫情爆發，實施三級警戒，但整體而言，企業獲利預估仍處於上修階段，跟歐美疫情降溫，海外消費需求帶動台灣出口有關，預料將支撐第三季台股表現。

進一步分析，台股自2009年以來，曾出現3次企業獲利上修周期，時間從23個月至31個月不等，而此波台股獲利上修周期持續約13個月，根據目前國外景氣與過去經驗研判，企業獲利上修動能將持續下去。利空因素則要留意美聯準會政策方向及國內疫情變化，可能增加市場波動度。

在類股關注度上，野村投信看好半導體、5G相關、高速運算、AI、伺服器為科技首選五大族群，中長期需求強勁。尤其半導體除了先進製程外，成熟製程目前缺料緊俏將延續到明年；智慧型手機旺季需求仍在，5G手機出貨量也有機會較去年倍增。