商億柬埔寨新生產基地 H2投產

商億-KY（8482）1日股東會，通過配發現金股利4.8元，隨北美陸續解封，出貨逐步回復，因應中美貿易戰已於柬埔寨成立新家具生產基地，預計下半年完工投產，以複製大陸一條龍生產鏈，預計未來柬埔寨將供應所有北美客戶需求，而大陸廠則以非北美地區客戶包括歐洲、日本、大陸為主。

商億5月營收4.88億，年增近74％，累計前五月營收達18.92億元，年成長53.76％，商億指出，除了去年基期低使得成長幅度大，最主要還是北美需求相當暢旺，截至年底產能滿載。

商億去年EPS為6.05元，配發現金股利4.8元，雖然不及2019年的EPS 7.67元，但商億認為，今年整體訂單回穩，獲利勢必增加，以今年第一季營收增長逾53.82％，相對有機會回復到2019年水準。

目前商億在大陸杭州擁有五座工廠，在泰國與柬埔寨各擁有一座工廠，並預計在未來進一步擴展生產基地。現有客戶多為高端家具零售商，包括RH（Restoration Hardware）和William Sonoma 等高端家具品牌，主要鎖定家庭年收入超過17.5萬美元，排行全美前11％的客群。

商億憑藉提供家具設計、採購、庫存、製造到物流等全方位的服務，且獨有的高度垂直整合商業模式及J-I-T（Just-In-Time）的專業知識，提供客戶領先產業的交期，七周運送到府，在後疫情時代新增不少客戶訂單。

為分散中美貿易爭議與疫情所引發的供應鏈多變風險，商億選擇柬埔寨為新家具生產基地，以提高整體產能，也回應北美客戶快速交貨的需求。