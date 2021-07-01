外資大砍電子股 賣超這十檔最多

台股1日爆量震盪整理，早盤延續攀升走勢，一度達17,863.9點，再創新高，但在獲利回吐賣壓出籠下，終場收跌41.52點。外資賣超179.67億元，前10名以電子股居多；買超前10名則以鋼鐵等傳產股為主。

航運類股今天仍為盤面焦點，類股指數終場大漲5.43％，成交比重達38.86％。鋼鐵股出現漲多回檔走勢，類股指數收跌1.08％，表現相對疲弱。電子股也弱勢表現，類股指數收跌0.73％。

台股加權指數收在17,713.94點，跌41.52點，跌幅0.23％，成交值6,424.13億元，創1個多月大量。

三大法人1日同步賣超，外資及陸資賣超179.67億元，自營商賣超31.55億元，投信賣超14.16億元，三大法人合計賣超225.38億元。

根據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名個股以電子股居多，有聯電、友達、華邦電及仁寶。1日甫上市的國泰智能電動車也遭外資賣超逾1萬張。

其餘外資賣超前10名個股還有中石化、中鋼、力鵬、南紡及元大金。

外資1日買超前10名個股僅1檔電子股奇力新，其餘以鋼鐵等傳產股居多，有大成鋼、中鴻、華新、運錩、允強、大亞、和桐、中工及期元大S&P石油。

分析師王兆立表示，1日大盤指數出現過高後拉回走勢，不過台股表現還算強勢，交投重心依然聚焦航運與鋼鐵族群，兩類股成交比重超過50％。

王兆立說，美股那斯達克指數與費城半導體指數近日陸續出現創新高的亮麗表現，卻未帶動台股電子族群走強，今天成交比重還不到3成水準，充分顯示當前市場氛圍，電子股並未受到資金青睞。

新光投信董事長劉坤錫表示，從航運及鋼鐵等傳產股交投熱門情況來看，台股短期市場資金恐難回流電子股，預期指數近期將維持高檔震盪整理、緩步墊高走勢。

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