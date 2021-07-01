7月1日一分鐘強弱勢股

7月1日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

亞聚（1308）

10

台聚四寶全面漲停，太陽能EVA需求不減、古雷一貫廠可期

台揚（2314）

10

星鏈計畫拚8月覆蓋全球、12個月內累積用戶50萬戶，台廠受惠

怡華（1456）

10

建案銷售已成營收主力，具土地資產優勢，5月營收亮眼

捷迅（2643）

10

預期6～8月美國進口貨量大、Q4迎電子旺季，下半年持續看旺

三芳（1307）

9.98

歐美解封下，運動品牌需求攀升、電子旺季來臨，後市表現看旺

志聯（2024）

9.98

俄羅斯將對出口鋼鐵課徵逾15％臨時稅，首季轉虧為盈、Q2可期

台達化（1309）

9.98

「台聚四寶」表現紅不讓，Q3 SM價格可望修正，有利拉抬獲利

台驊投控（2636）

9.98

持股陽明「一張不賣」獲利噴發，拿出10億元內參與陽明現增

新鋼（2032）

9.97

鋼鐵個股輪漲，1日爆出歷史新天量3.77萬張，股價飆漲停

王品（2727）

9.9

疫苗陸續抵台、確診個案降，解封概念股鬆口氣，股價突破季線

製表：鄭郁平

7月1日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

常珵（8097）

12.79

辦理現增，1日除權息，取得現增認股權之籌碼殺出，賣壓頗重

唐榮（2035）

9.98

股價1日最高衝50.9元，追平2015年來高價後遇壓，收爆量長黑K

華榮（1608）

9.97

股價前日欲戰前高，惟開高走低，1日持續下殺，跌破5日線

霖宏（5464）

9.89

股價連六日漲停後，受分盤交易影響，1日拉回測試5日線

松和（5016）

9.73

有望納入造市名單，惟股價連兩日開高走低收黑K，回測5日線

安普新（6743）

9.06

獲利未能跟上股價漲幅，連四日拉回，失守季線、回測月線支撐

建錩（5014）

8.95

股價連三日亮燈漲停，登四年來新高，近一周大漲44.79％後拉回

晉椿（2064）

8.46

鋼鐵股連漲數日後熄火，股價30日創六年來新高後拉回

宏齊（6168）

8.02

前日融資突增1,920張，股價下殺，跌破5日線、回測月線尋求支撐

立敦（6175）

7.91

被動元件族群多數臉綠，股價1日下挫至前日低點、跌破5日線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平