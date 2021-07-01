7月1日一分鐘強弱勢股
7月1日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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亞聚（1308）
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10
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台聚四寶全面漲停，太陽能EVA需求不減、古雷一貫廠可期
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台揚（2314）
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10
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星鏈計畫拚8月覆蓋全球、12個月內累積用戶50萬戶，台廠受惠
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怡華（1456）
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10
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建案銷售已成營收主力，具土地資產優勢，5月營收亮眼
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捷迅（2643）
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10
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預期6～8月美國進口貨量大、Q4迎電子旺季，下半年持續看旺
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三芳（1307）
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9.98
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歐美解封下，運動品牌需求攀升、電子旺季來臨，後市表現看旺
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志聯（2024）
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9.98
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俄羅斯將對出口鋼鐵課徵逾15％臨時稅，首季轉虧為盈、Q2可期
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台達化（1309）
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9.98
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「台聚四寶」表現紅不讓，Q3 SM價格可望修正，有利拉抬獲利
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台驊投控（2636）
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9.98
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持股陽明「一張不賣」獲利噴發，拿出10億元內參與陽明現增
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新鋼（2032）
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9.97
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鋼鐵個股輪漲，1日爆出歷史新天量3.77萬張，股價飆漲停
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王品（2727）
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9.9
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疫苗陸續抵台、確診個案降，解封概念股鬆口氣，股價突破季線
製表：鄭郁平
7月1日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢原因
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常珵（8097）
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12.79
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辦理現增，1日除權息，取得現增認股權之籌碼殺出，賣壓頗重
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唐榮（2035）
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9.98
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股價1日最高衝50.9元，追平2015年來高價後遇壓，收爆量長黑K
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華榮（1608）
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9.97
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股價前日欲戰前高，惟開高走低，1日持續下殺，跌破5日線
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霖宏（5464）
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9.89
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股價連六日漲停後，受分盤交易影響，1日拉回測試5日線
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松和（5016）
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9.73
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有望納入造市名單，惟股價連兩日開高走低收黑K，回測5日線
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安普新（6743）
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9.06
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獲利未能跟上股價漲幅，連四日拉回，失守季線、回測月線支撐
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建錩（5014）
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8.95
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股價連三日亮燈漲停，登四年來新高，近一周大漲44.79％後拉回
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晉椿（2064）
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8.46
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鋼鐵股連漲數日後熄火，股價30日創六年來新高後拉回
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宏齊（6168）
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8.02
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前日融資突增1,920張，股價下殺，跌破5日線、回測月線尋求支撐
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立敦（6175）
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7.91
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被動元件族群多數臉綠，股價1日下挫至前日低點、跌破5日線
製表：鄭郁平
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