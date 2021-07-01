創高後拉回 台股爆量震盪 38檔無懼風雨

台股今（1日）加權股價指數收盤報17,713.94點，跌41.52點，跌幅0.23％，成交量為6,424.13億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計中石化、燁輝、有益、捷迅等38檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以運輸類股最為突出，台驊漲停、貨櫃三雄也上漲，運輸類股繳出5.43％的漲幅。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達8％的有28檔，前10名皆漲停，包括亞聚（1308）、台揚（2314）、怡華（1456）、志聯（2024）、台驊（2636）、三芳（1307）、台達化（1309）、台聚（1304）、新鋼（2032）、運錩（2069），共有22檔個股漲停。

上市股今跌幅超過6％的有12檔，跌幅前10名有跌停的華榮（1608）、安普新（6743）、宏齊（6168）、春雨（2012）、強茂（2481）、和成（1810）、凱美（2375）、潤泰材（8463）、佳大（2033）、海光（2038）。

上市成交量前10名個股依序為中石化（1314）、中鋼（2002）、燁輝（2023）、萬海（2615）、大成鋼（2027）、中鴻（2014）、裕民（2606）、台玻（1802）、慧洋-KY（2637）、群創（3481）。

上櫃有20檔8％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，包括捷迅（2643）、有益（9962）、晶宇（4131）、新復興（4909）、九暘（8040）、佳總（5355）、南璋（4712）、淳紳（4529）、中美實（4702）、萬旭（6134），共有16檔漲停。

今日上櫃有12檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名中依序為常珵（8097）以及2檔跌停的唐榮（2035）跟霖宏（5464），其餘有松和（5016）、建錩（5014）、晉椿（2064）、立敦（6175）、九豪（6127）、德宏（5475）、台半（5425）。

上櫃成交量前10名為榮剛（5009）、建錩（5014）、宏遠證（6015）、富喬（1815）、聚和（6509）、合晶（6182）、威剛（3260）、華容（5328）、台半（5425）、晶宏（3141）。

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