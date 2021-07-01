7/1上、市櫃企業新聞 重點摘要

今（7/1）日上、市櫃企業新聞，重點摘要：

1.傳統旺季來臨，終端市場需求穩定，銅箔基板廠台燿(6274)今年下半年看起來還不錯，有機會依循往年趨勢，下半年業績比上半年好。

2.台微體(4152)1日宣布，與國際知名的專業製藥公司Endo International plc (Nasdaq：ENDP)旗下子公司Endo Global Development Limited簽訂微脂體產品商業化合約。台微體可獲得簽約金、後續授權里程金以及產品在美國銷售淨利的雙位數百分比。

3.疫情三級警戒重創國內機車市場，電動機車業者相中用車需求唯一逆勢成長的美食配送、宅配物流業，針對傅胖達（Foodpanda）、吳柏毅（Uber Eats）等外送員購車，提供專屬購車優惠，祭出高達10％～12％的購車金折抵優惠，以流血價搶客，設法扛住疫情衝擊。

4.鼎炫-KY（8499〉1日公佈子公司隆揚電子向中國深圳證交所遞交創業版上市申請，深圳證券交易所已受理辦理。

鼎炫-KY旗下隆揚電子主要聚焦EMI材料業務拓展，擁有中國昆山廠、重慶川揚廠生產基地，為中國電子材料產業中少數能垂直整合從導電原料研發生產、模切加工與提供客戶客製化電磁干擾解決方案業者，可有效解決電子產品電磁干擾、電器絕緣、機體散熱與外殼保護等需求。

隨著近年積極佈局EMI材料事業新客戶、新領域業務表現，加上去年疫情掀起遠距商機，帶動主要客戶加大EMI材料訂單需求，推升近年來EMI材料事業繳出亮麗成績。

5.大立光昨公告將於7月8日舉行線上法人說會，除了公布第2季財報，也將說明第3季展望，預期包括缺料狀況、旺季效應何時啟動，新競爭對手等議題也將是法人關注焦點。

6.森崴能源(6806)向證交所遞件申請股票上市，為今年第6家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市公司。

該公司實收資本額13億元，主要產品為再生能源開發工程服務及電廠維運、節能、儲能服務工程等全方位專業能源服務，2020年稅前淨利2.64億元，每股稅後盈餘2.86元。

7.台航(2617)公告6月25日至30日間出售陽明(2609)股票3209張，每股交易價格166.92元，處分利益4.97億元，不過，由於是長期投資，處分利益不會反映在第2季盈餘上，但推升每股淨值，未來可用於發放股利。