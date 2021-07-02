航海王遭大浪吞噬 44檔波濤中崛起

台股今（2日）加權股價指數收盤報17,710.15點，跌3.79點，跌幅0.02％，成交量為6,070.80億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計東聯、台南-KY、南璋 、德微等44檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以油電類股最為突出，繳出3.49％的漲幅；表現較差則是運輸類股，有2.56%的跌幅。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9％的有19檔，前10名皆漲停，包括東聯 (1710)、台南-KY (5906)、晶相光 (3530)、新鋼 (2032)、富鼎 (8261)、一詮 (2486)、騰輝電子-KY (6672)、創意 (3443)、強茂 (2481)、怡利電 (2497)，另還有運錩 (2069)、新光鋼 (2031)、虹揚-KY (6573)、千興 (2025)、晶豪科 (3006)、聚鼎 (6224)、康普 (4739)，共計17檔個股漲停。

上市股今跌幅超過5％的有14檔，跌幅前10名為正峰 (1538)、聯成 (1313)、億泰 (1616)、太空梭 (2440)、大東 (1441)、台聚 (1304)、佳大 (2033)、榮運 (2607)、華夏 (1305)、志信 (2611)。

上市成交量前10名個股依序為中石化 (1314)、長榮 (2603)、群創 (3481)、燁輝 (2023)、大成鋼 (2027)、國喬 (1312)、彩晶 (6116)、台聚 (1304)、中鋼 (2002)、中鴻 (2014)。

上櫃有27檔9％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，包括南璋 (4712)、德微 (3675)、金麗科 (3228)、勝昱 (4304)、台半 (5425)、德宏 (5475)、普誠 (6129)、中茂 (5205)、聚和 (6509)、晶宇 (4131)，共有27檔個股漲停。

今日上櫃有10檔股票有5％以上跌幅，跌幅前10名有宏易創新 (4530)、益安 (6499)、嘉鋼 (2067)、風青 (2061)、晉椿 (2064)、佳總 (5355)、捷迅 (2643)、正德 (2641)、唐榮 (2035)、合邦 (6103)。

上櫃成交量前10名為建錩 (5014)、榮剛 (5009)、台半 (5425)、威剛 (3260)、合晶 (6182)、德宏 (5475)、普誠 (6129)、尼克森 (3317)、宏遠證 (6015)、驊訊 (6237)。

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