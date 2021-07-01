7/1盤中熱門焦點股

今（7/1）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）鋼鐵股高檔震盪 中鋼坐鎮

鋼鐵股利多持續，早盤中鋼再率多檔個股上攻，但部分獲利了結賣壓出籠，新光鋼(2031)翻黑，股價震盪，整體人氣仍不減，燁輝(2023)股價再攻高，不鏽鋼的運錩(2069)也再強拉漲停。鋼鐵股進入高檔震盪格局，中鋼(2002)股價穩在平盤之上穩定軍心。

美國基建計畫部分已達成協議，另一方面，俄羅斯預計自8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升，有利鋼市下半年持續穩健向上，鋼鐵股仍受資金青睞，早盤連續第四天大漲，中鋼領軍，中鴻(2014)、新光鋼、燁輝、盛餘(2029)等股仍跳空開高。

美國總統拜登與跨黨派聯邦參議員就1.2兆美元基建計畫達成協議，中鋼看好美國基建計畫，可望帶動未來多年的穩健需求。市場資金持續匯集鋼鐵股，早盤仍有多檔大漲，包括燁輝等多檔早盤股價再創新高。

此外，俄羅斯預計自8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升；由於俄羅斯鋁、鎳產量在全球比重均占至少1成，也是全球第三大鋼材出口國，俄羅斯減少出口，有利亞洲鋼價下半年供需狀況，對台廠應屬利多。

俄羅斯擬加徵出口稅帶動鎳原料價格上漲，且市場氣氛轉好，上游不鏽鋼廠燁聯(9957)開出的7月盤價也續漲，有利不鏽鋼市況第三季持續升溫，熱度有望延續至第四季。

繼不鏽鋼盤元大廠華新麗華7月不鏽鋼盤價持續開高，300系產品每公噸再漲3000元；不鏽鋼板材上游大廠燁聯也開高盤，內銷304系每噸漲2000元，430系持平，316L附價漲5000元；外銷304系漲50~150美元，430系漲100美元，316L附價漲200美元。

隨著主要原料鎳價上漲，7月不鏽鋼價持續漲勢，除了上游有利外，也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩等第三季持續獲利，市場熱度有機會延續至第四季。（時報資訊 沈培華）

（2）油價墊高 台聚家族揪二線塑化開趴

歐美在疫苗施打下，經濟活動回溫，導致美國原油庫存連續6週減少，加上OPEC的報告預測今年市場供應不足，帶動國際油價走揚，二線塑化股由台聚家族領軍，反映石化產品隨著全球陸續解封的需求提升，台聚(1304)、亞聚(1308)早盤順勢攻上漲停，華夏(1305)一度逼近漲停，台達化(1309)也大漲逾7.5%，其餘聯成(1313)、國喬(1312)大漲逾6%，中石化(1314)、台苯(1310)漲幅也逾4.5%。

上週美國原油庫存減少670萬桶，至4.523億桶，美國原油庫存已經連續6週減少，加上預計在全球疫苗持續施打下將陸續解封，經濟活動恢復，OPEC的報告預測今年市場供應不足，激勵原油價格上漲，最新紐約西德州中級原油8月交割價上漲0.49美元、漲幅0.7%，收每桶73.47美元；布蘭特原油9月交割價上漲0.34美元，漲幅0.5%，收每桶74.62美元。以6月來說，紐約期油漲幅超過10%、布蘭特原油漲幅也超過8%。

OPEC預計5~7月增產214萬桶/日，但國際能源署IEA預估今年第四季全球油品需求比第一季增加650萬桶/日，OPEC增產速度慢於需求復甦速度，使下半年全球原油庫存可持續去化，目前預計油價上檔壓力取決於下半年OPEC增產計畫及伊朗核協議談判結果，OPEC+將於1日舉行會議，市場預估，OPEC+會討論將其削減石油供應的協議，延長至2022年4月以後。

隨著全球市場率續恢復，大陸統計局、美國供應管理協會(ISM)及IHS Markit公布的大陸、美國、歐元區及日本5月製造業採購經理人指數(PMI)，全數位於50以上的擴張區，其中歐元區更創1997年來新高，顯示廠商對於未來6個月製造業景氣非常樂觀，有利石化產品需求增長。

第3季為亞洲輕裂廠密集歲修期，有10家輕裂廠安排歲修，合計年產能573萬噸，影響乙烯供應減少44萬噸，下游衍生物配合停車或降產，供給減少，可望降低大陸調控價格影響，支撐石化產品行情。（時報資訊 王逸芯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.新鋼(2032)：鋼鐵產業旺，個股輪漲，今早成交量突破2.7萬張，股價飆漲停。

2.台積電(2330)：昨外資續買超5057張，但昨夜ADR跌，今早股價開高在596元後翻黑狹盤。

3.運錩(2069)：外資持續敲進，助攻股價連4日大漲，再攻漲停突破40關。

4.燁興(2007)：不公布7月盤價，依客戶情況採各別議價，今早股價仍快攻漲停，突破20關，寫波段新高。

5.榮成(1909)：昨土洋對作，本土多頭大勝，三大法人合計買超2827張，推升今早股價續漲逾3.5%。

6.國巨(2327)：溢價10%併奇力新打造無敵艦隊，今日恢復交易早盤攻漲逾3%，最高578元。

7.奇力新(2456)：獲國巨溢價10%收購，股價鍍金大漲8%。

8.柏承(6141)：子公司柏承科技完成遞交創業板上市申請文件，母憑子貴，量價齊揚、一度漲逾3%。

9.聯華食(1231)：零食鮮食雙引擎搭配防疫居家自煮需求，6月營收受期待，開盤後急拉漲停板。

10.台玻(1802)：玻璃需求強勁Q3營收仍有看頭，多方續強，一舉突破40元，挑戰前高價位。

11.統一實(9907)：受惠鋼市火紅，馬口鐵底片可望價格看漲加持營運，股價續走多，創下近2個月高點。

12.台航(2617)：售陽明股票，處分利益近5億元，早盤衝上72元漲停價。

13.陽明(2609)：遭五大股東之一的台航賣股，多方仍不退散，股價續漲逾7%，195.5元再寫天價。

14.偉詮電(2436)：USB-PD再掀商機，訂單旺到年底，晨盤挾量上揚近1.5%。

15.長榮(2603)：市值突破兆元、躍第四大，周五解除關禁閉，早盤上漲逾6%。

16.亞聚(1308)：報價蠢動，外資、投信力挺，股價飆上漲停鎖住。

17.王品(2727)：陳時中鬆口，餐飲微解封有望，晨盤帶量強漲逾5%，拚上季線。

18.華榮(1608)：遭列注意股，5月每股虧損0.55元，早盤重摔至28.9元跌停。

19.麗臺(2465)：外資再度轉買超，股價低點有撐，晨盤翻紅力漲逾4%。

20.一詮(2486)：股價位階偏低+募資規劃，近日展開補漲，連兩日亮燈漲停，改寫逾10年高價。

21.利奇(1517)：自行車缺料，台廠零件啖轉單，早盤急拉大漲5%，站上30元。

22.亞德客-KY(1590)：接單旺，產能利用率逾110％，早盤彈升4%，有守5日線。

23.台揚(2314)：結盟NEC，加速Open RAN全球部署，今日放量攻頂，站上55元。

24.新昕纖(4406)：運動機能紗和環保紗給力，營運加分，激勵股價連兩日攻頂。

25.遠東新(1402)：再生酯粒衝雙倍成長，近日獲三大法人偏多操作，早盤放量彈升2%。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）中航7/8除息1.6元 法說消息正向市場按讚

中航在昨法說會後，即將在7月8月除息，每股配發現金股息1.6元，由次公司持有台航，並投資陽明、中櫃、陸海與中菲行，使該股業內、業外收益同樣有看頭，轉機氣象持續激勵波段震盪走堅。

今開高之後，始終在平盤之上行進間整理，迄上午11：10的市價暫報89.1元，仍穩步上漲2.65%，表現不錯。唯受制短期股價漲幅已大，使該因警示使交易時間變更為5分鐘撮合一盤，在追價時宜有風險意識之心理建設。

中航昨在線上法說會指出，海岬型的日租金在日前一度雖然回落日租金2萬美元，但時間並不久，而且日租金很快回升到3.2萬美元，而第3季的遠期市場日租金價格，更飆上4萬美元。

此外，全球對鋼品需求強勁，使鐵礦砂、煤炭的需求持續活絡，加上南美穀物出口量大幅增加，使短中期散裝船舶的運價，趨勢正向。（工商時報 數位編輯）