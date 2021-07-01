陽明只有當老三的命？內行人曝兇手是它

近期法人競相調高貨櫃三雄目標價，萬海上看411元新天價，而陽明、長榮2字頭已成共識，6月中旬分別給予235元和220元目標價，另一家本土法人日前給出陽明203元和長榮208元，儘管二家貨櫃商目標價高低差距不大，但最近陽明股價漲勢卻明顯落後長榮，市場人士認為，主要是陽明要辦理現增，本周訂價將出爐，可能現增訂價前股價受到壓抑。

本土法人預估長榮第二季每股盈餘（EPS）約稅後EPS 8.58元，估第三季EPS 12.09元，2021年稅後盈餘約1793億元，EPS逾34元，獲利創歷史新高，上調目標價至208元；而預估陽明第二季EPS 8.73元，估第三季EPS 11.61元，2021年稅後盈餘1116.87億元，EPS 33.52元，目標價調高至203元。

長榮從6月18日到7月1日遭5分鐘撮合交易處置以來，即使無法當沖，股價還是壓不住，由136.5元漲到30日的197元，近9個交易日漲幅逾44%，而陽明6月22日到7月5日同樣被分盤交易，股價則從6月18日140.5元漲到30日的182.5元，漲幅近30%，不難看出陽明股價漲勢落後陽明。

市場人士指出，陽明要辦理現增，訂價最快本周出爐，判斷現增訂價前會壓抑股價，但因萬海、長榮股價不斷飆漲，陽明也受拉抬，將墊高認購價格。若詢圈認購順利完成，意味認購者對航運後市仍有信心。

此外，長榮明天（2日）即將出關，有PTT網友擔憂被關第二次，引發網友熱烈討論，有人認為，「阿榮出獄第1天吃完豬腳麵線 又被抓回去關」、「真的覺得這機制 有夠無恥」、「資金準備流向陽明面板」、「沖一天 又進去了」、「出來混哪有不被關的」。

但多數網友持樂觀看法，紛紛表示，「關一次翻一倍 關到超越GG」、「如果真的要再關 先幹一票大的吧」、「三四拉高 禮拜五拉高出貨 順便躲處置」、「逃還是會被抓到 不如大紅特紅 光榮入監」。

（中時新聞網 吳美觀）

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