解封添變數 12檔宅經濟股高燒不退

新冠Delta變異株闖社區，三級警戒能否如期解除再添變數，「宅經濟」持續發酵。6月營收公布在即，電商龍頭股富邦媒（8454）30日再衝1,970元歷史新天價，網家（8044）則是整理後再強漲近6％；宅配通（2642）、造紙股強勢「滿江紅」，宅經濟概念股在業績加持下，股價「高燒不退」。

國內疫情尚未平息，極具傳染力的Delta變異株卻已進入社區，三級警戒能否如期解除再成未知數。法人指出，宅經濟族群6、7月營收亮眼「已成共識」，帶動股價熱潮不退。

除電商平台的東森、網家30日大漲逾5％、富邦媒股價再創新高外，金流方面，興櫃股王綠界科技強漲5.18％，均價亦攀上1,447.11元歷史新天價；物流業者宅配通、造紙股寶隆、正隆、華紙、永豐餘，漲幅則在3～7％，法人連三日買超寶隆共9,424張。

富邦媒、網家及寶隆，將分別於7月5、21、8日進行除權息交易，日盛投顧總經理鍾國忠指出，個股除息前股價多有拉抬，建議空手投資人可待除權息後，部分漲點消化之際再行介入。

台灣自5月中來疫情爆發，推升相關業者5、6月業績，網家5月營收40.35億元，寫歷年最旺5月、創業家亦有3.9億元，且受出貨遞延影響，6月仍有戲；富邦媒5月自結每股純益（EPS）2.27元，法人估第二季EPS將達7元，獲利續寫新高勢在必得。

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