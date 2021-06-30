長榮明出關 航運主流不變 專家曝進場訊號

航海王飆風再起，長榮30日終場攻上197元漲停價，市值衝破兆元大關，達1.038兆元，擠下台塑化、躋身台股市值第四大，值得留意的是，長榮被列入處置股票，「關禁閉」長達10天，7月2日就要出關，有PTT網友擔憂長榮會被關第二次，更有人被騙下船後，找不到重新進場時機。分析師指出，貨櫃三雄長線主流不變，通常這種股票見黑下跌皆可上船，只要未出現陰吞噬（黑Ｋ線包紅Ｋ線）的賣出訊號，投資人續抱沒有問題。

航運股再度受到資金追捧，在貨櫃老大萬海昨攻上321元漲停價後，也拉抬兩位小老弟長榮和陽明尾盤亮燈漲停，分別收在197元、182元，不僅長榮市值達1.038兆元坐穩台股第四大，萬海市值也衝上7120億元，超越國泰金，登上市值排行第九。

儘管貨櫃航運漲勢兇猛，幾乎每日創新天價，仍有投資人居高思被洗下船，急著近期想重新上船又找不到適當的買點，在長榮周五（2日）出關之前，是否該勇敢進場。

摩爾投顧分析師黃冠華指出，貨櫃三雄長線主流不變，更何況第三季是傳統旺季，預估第一季、第三季可賺一個資本額，目前預估EPS 35元，本益比只有5倍，哪裡可以找到本益比這麼低的股票，尤其長榮將在7月2日出關，近日股價漲停，代表很多人都看好後市而提前卡位。

至於航運股價會漲到何時，黃冠華表示，從四個面向來觀察，包括全球貨櫃航運龍頭馬士基股價變化、FBX運價指數走勢、外資買賣超，以及大股東是否申報等。而現階段投資人想切入的話，他建議，長線主流股見黑下跌皆可上車，至於敢不敢進場，就看個人膽識。

當然股價漲高難免有風險，黃冠華認為，就技術面而言，最怕見到巨量長黑，如「陰吞噬」就是黑Ｋ線包紅Ｋ線，或是「烏雲罩頂」亦即後一根黑Ｋ棒將前一根紅Ｋ棒部分包覆，為Ｋ線止漲排列，一旦出現這兩種Ｋ線型態，應留意賣出訊號。

但他強調，長線主流挾著良好的基本面，不會一次反轉，會築出頭部以後或大戶大量賣出，漲勢才會停止，因此不要去猜會漲到那裡？敢上車的人就會贏！

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

比鹽田塞港更糟！航運股拉回時間點曝

航運、鋼鐵押哪邊?老手用簡單數學題解答

電子股漲勢難延續 傳產卻超強 老謝曝關鍵

貨櫃三雄王者天下 長榮市值衝破1兆元

萬海再添2新船 運力明年爆發 法人喊411元