6月30日一分鐘強弱勢股

6月30日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

佳大(2033)

10.00

股價上攻氣盛，連五日漲停，5月自結EPS 0.02元，年減2.39％

彰源(2030)

10.00

鋼鐵族群強勢吸金，外資單日大買2,344張，扮演股價大漲推手

台玻(1802)

10.00

法人偏多操作，股價突破前高，收復所有均線，KD指標向上

淳安(6283)

10.00

50元整數關卡保衛戰告捷，外資由賣轉買，終結連三日收黑

立敦(6175)

10.00

鋼鐵類股猛攻，三大法人連6日買超，股價登上4字頭大關

志信 (2611)

9.99

資金競逐航運股，股價連五日亮燈漲停，6月飆漲1.43倍

春源(2010)

9.98

鋼價續漲，6月營收有望改寫新高，外資加碼動作頻頻

榮運(2607)

9.98

外資逢高出脫逾9,000張無損噴出行情，股價蓄力挑戰5字頭

一詮(2486)

9.96

股價強勢表態，沿五日線上攻，三大法人創近日最大買超

慧洋-KY (2637)

9.95

散裝市場需求暢旺，多方資金簇擁， KD指標高檔鈍化

製表：陳昱光

6月30日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

91APP*-KY(6741)

8.63

股價掛牌連8日收紅，高檔調節力道加重，跌落5日均線之下

台光電 (2383)

7.23

法人季底結帳賣壓出籠，外資連兩日大砍千張持股，KD指標下彎

威鋒電子(6756)

4.40

市場追價意願不足，短打資金獲利了結，回測400元整數關卡

鴻碩(3092)

3.74

土洋法人減碼，股價苦吞連四黑，一舉摜破季線、半年線兩道支撐

點序(6485)

3.69

股價走高浮現調節壓力，外資終結連日買超態勢，面臨月線保衛戰

慶騰(4534)

3.67

多頭續航力道薄弱，股價衝高後拉回整理，KD指標下彎

全新(2455)

3.60

外資減碼動作放大，壓抑股價表現，跌落五日均線之下

精華(1565)

3.54

作帳行情熄火，投信高檔反手減碼，終結連11日買超

雍智科技(6683)

3.46

股價高檔震盪整理，失守5日均線，土洋法人籌碼維持偏多操作

家登(3680)

3.23

資金聚焦航運、鋼鐵族群，外資減碼力道加重，拖累股價摜破月線

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組