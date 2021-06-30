6月30日一分鐘強弱勢股
6月30日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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佳大(2033)
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10.00
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股價上攻氣盛，連五日漲停，5月自結EPS 0.02元，年減2.39％
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彰源(2030)
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10.00
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鋼鐵族群強勢吸金，外資單日大買2,344張，扮演股價大漲推手
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台玻(1802)
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10.00
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法人偏多操作，股價突破前高，收復所有均線，KD指標向上
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淳安(6283)
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10.00
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50元整數關卡保衛戰告捷，外資由賣轉買，終結連三日收黑
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立敦(6175)
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10.00
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鋼鐵類股猛攻，三大法人連6日買超，股價登上4字頭大關
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志信 (2611)
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9.99
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資金競逐航運股，股價連五日亮燈漲停，6月飆漲1.43倍
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春源(2010)
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9.98
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鋼價續漲，6月營收有望改寫新高，外資加碼動作頻頻
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榮運(2607)
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9.98
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外資逢高出脫逾9,000張無損噴出行情，股價蓄力挑戰5字頭
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一詮(2486)
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9.96
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股價強勢表態，沿五日線上攻，三大法人創近日最大買超
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慧洋-KY (2637)
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9.95
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散裝市場需求暢旺，多方資金簇擁， KD指標高檔鈍化
製表：陳昱光
6月30日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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91APP*-KY(6741)
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8.63
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股價掛牌連8日收紅，高檔調節力道加重，跌落5日均線之下
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台光電 (2383)
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7.23
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法人季底結帳賣壓出籠，外資連兩日大砍千張持股，KD指標下彎
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威鋒電子(6756)
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4.40
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市場追價意願不足，短打資金獲利了結，回測400元整數關卡
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鴻碩(3092)
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3.74
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土洋法人減碼，股價苦吞連四黑，一舉摜破季線、半年線兩道支撐
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點序(6485)
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3.69
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股價走高浮現調節壓力，外資終結連日買超態勢，面臨月線保衛戰
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慶騰(4534)
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3.67
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多頭續航力道薄弱，股價衝高後拉回整理，KD指標下彎
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全新(2455)
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3.60
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外資減碼動作放大，壓抑股價表現，跌落五日均線之下
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精華(1565)
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3.54
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作帳行情熄火，投信高檔反手減碼，終結連11日買超
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雍智科技(6683)
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3.46
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股價高檔震盪整理，失守5日均線，土洋法人籌碼維持偏多操作
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家登(3680)
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3.23
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資金聚焦航運、鋼鐵族群，外資減碼力道加重，拖累股價摜破月線
製表：陳昱光
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