電子股漲勢難延續 傳產卻超強 老謝曝關鍵

美國科技股指數續創新高，激勵台股30日電子族群重獲買盤青睞，聯發科大漲逾3%，拉抬不少IC設計股強漲，但近期電子股走勢經常「活了一天又死」，無法像航運股續攻，投資人或能從外銷數字看出關鍵原因。財信傳媒董事長謝金河表示，5月含半導體的電子零組件出口仍成長40%，但資通訊產品出口只成長4.2%，透露零組件缺貨及需求成長趨緩，反映出股市盤面鋼鐵熱，電子股成交比重下降，其實從外銷接單變化可以看出端倪。

台股多頭氣盛，在鋼鐵、航運與電子股點火下，推升今大盤指數盤中大漲近200點，觸及17,793點再度創下歷史新高，預估成交量維持在5000 億元以上。

在盤面個股，台積電開高，早盤漲4元至599元，但6字頭關前有壓，聯發科發動攻勢大漲逾3%，帶動晶宏、矽創盤中有7%以上漲幅；鋼鐵股成交量比重高達35%，龍頭中鋼一度大漲7%、突破40元大關，燁輝、志聯、彰源、官田鋼、新鋼等14 檔漲停鎖死；航運股早盤表現疲弱，不過近午盤資金動能回溫，萬海、台驊直奔漲停，陽明、長榮股價也回神逼近漲停。

謝金河在臉書以「疫下的台灣經濟：外熱內冷」為題發文指出，台灣的出口仍保持強勁，看出口數字，每個月的出口值是已經發生的事，外銷接單代表未來，台灣4月外銷接單549.2億美元，年增42.6%，這當中，含半導體的電子零組件成長51.5%，資通訊產品成長23.8%，但傳統產業的金屬製品出口增長86%，塑膠、橡膠製品成長73.7%，已看出傳統產業成長的力道。

他說，到了5月，外銷接單522.9億美元，年成長34.5%，這當中，電子零組件仍成長40%，但資通訊產品出口只成長4.2%，可以看到零組件缺貨及需求成長趨緩，但是，金屬製品，塑橡膠製品出口成長仍持續強勁，從出口接單的消長，大家就可以了解，這一陣子，股市的航運、鋼鐵、塑化比較熱，電子股成交比重下降，從外銷接單的變化，已經可以看出端倪。

謝金河提到，這些年，台灣的傳統產業一直被市場邊緣化，這回從航運、鋼鐵、紡織到塑化都看到競爭力，這也是台灣產業平衡的另一個收穫！

（中時新聞網 吳美觀）

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