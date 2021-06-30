鋼鐵航運+被動元件 拱台股登17,755新高

鋼鐵、航運、玻璃、紡纖與造紙等5大傳產族群，周三領軍盤勢向前衝，由於市場資金與人氣仍多匯聚傳產股運作，使電子股在資金排擠效應下，只能個股依題材單兵攻擊式表現，或持續中期整理，以盤代變，伺機而動；不過，電子股仍有表現突出的族群，即整體演出亮麗的被動元件，在上述「5+1」族群激情衝高之下，使大盤在盤中高點17,797點與收盤指數17,755點，雙創歷史新高。

台股今開高之後欲小不易，市場人氣聚焦在原物料、缺櫃、報價看漲、供需吃緊等轉機題材傳產股運作，使電子股再度受到冷落，但並未影響題材股的追價激情，加權股價指數終場大漲157.27點，報17,755.46點，漲幅0.89%，成交5,341.66億元。

除鋼鐵、航運、玻璃、造紙與紡纖等族群，明顯領先盤勢向上突圍外，包括太陽能、化學、觀光與百貨等族群，也表現不錯；電子方面，被動元件短線浮上檯面當主流股外，包括矽晶圓、PCB載板、DRAM（含模組）、類比IC、二極體及顯卡等，也偶有個股依題材演出之佳作，即使台積電領軍的半導體（設備、封測）、股后大立光、台塑、台泥與統一等重量級權值股表現疲軟，並未影響大盤攻堅氣勢。

業內人士指出，目前看起來，盤勢量價齊揚，且傳產股包括鋼鐵、航運的人氣居高不下，而玻璃、紡纖、電器、電機、塑膠與造紙等族群輪動，多在適度整理後伺機蠢動，加上電子股波段底部區愈趨向上墊高，使台股短期持續向萬八高檔進軍，仍審慎樂觀。

事實上，外資於昨大賣中鋼股，且單日賣超台股逾百億，但中鋼股今開高趨堅，收盤大漲4.9%，而指數也並未被外資調節嚇退，顯示外資主導盤勢發展漸趨式微，相對內資的大咖如大股東、業內實戶及主力群等操作愈趨靈活，尤其不少大股東做多意願仍濃厚，並對下半年疫後景氣復甦仍看好，使台股大波段的上檔空間，或暫勿預設立場。

櫃買市場方面，短線主流股換人做，鋼鐵與航運大漲帶動，加上生技、電子、紡纖、化學、電機、營建及觀光等族群也都紅光滿面，使盤勢開高之後不回頭，終場指數穩步揚升0.86%，報214.12點，成交868.36億元。

亞股方面，目前日本、香港、菲律賓與馬來西亞等市場，暫報下挫；澳洲、紐西蘭、大陸滬深300指數、上海A股與B股、深圳A股與B股、新加坡、越南、泰國、印尼與印度等股市，現下都臉色紅潤。美股電子盤方面，目前道瓊期、小型股2,000暫報疲軟，那斯達克100與標普500兩大期指臉色不錯。

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