郭明錤：聯發科大啖蘋果TWS晶片訂單

天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤最新產業調查指出，蘋果近期發售的新款真無線藍牙耳機（TWS）Beats Studio Buds，採用聯發科22奈米製程的TWS晶片，而非蘋果自家研發的16奈米製程H1晶片，有利聯發科向其他品牌客戶推廣TWS晶片方案，亦有助未來與蘋果進一步合作。

因AirPods第二季需求低於預期，天風國際下修2021年AirPods出貨量至7,000～7,500萬部，蘋果在TWS市場雖仍為領導廠商，但面臨市占率持續下滑問題。

天風國際認為，蘋果採用聯發科TWS晶片方案，以及明確將Android裝置使用者定位為目標客戶之一，可望在下半年至2022年上半年改善蘋果的TWS市占率下滑狀況。即便2022年推出的AirPods Pro 2沒有創新體驗，蘋果的TWS裝置總出貨量2022年將可重回1億部以上。

法人分析，Beats Studio Buds採用聯發科晶片的好處包括：縮短開發時程、更彈性的競爭策略、降低成本、以及與AirPods做出區隔。蘋果的TWS雙品牌策略將較過去更為清晰，AirPods售價較高，目標客戶為蘋果裝置使用者，目的是提供創新與生態體驗以提高附加價值；相對地，Beats售價較低，策略目標客戶為蘋果與非蘋裝置用戶，目標是提升出貨量與市占率。

聯發科身為蘋果TWS策略轉型的關鍵供應商，此合作有助於降低聯發科對5G晶片的依賴，並提升未來取得蘋果其他訂單的可能性。郭明錤估計，受惠於蘋果、Sony與Skullcandy等品牌，預測聯發科的TWS晶片在2021、2022年的出貨量將分別達到1.4～1.5億與1.7～1.8億顆。

更重要的是，蘋果採用聯發科TWS晶片帶動的示範效應，加上聯發科預計在第四季tape-out的新TWS晶片，均有助於聯發科TWS晶片2022年的出貨動能，若聯發科出貨順利，法人看好2022年出貨量可能優於預期。

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