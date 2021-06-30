Yahoo奇摩Q2爆紅台股榜 鋼鐵人封王稱后

Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，剖析最受網友關注的台股標的，最新公布的第2季「十大爆紅台股榜」與第1季完全翻轉，以往交投較為清淡的傳產股噴出巨額成交量，漲風吹進鋼鐵、造紙、紡織、玻璃及散裝航運，前兩名分別由燁輝(2023)及中鋼(2002)拿下，前10名中，僅剩下一檔電子股，與電子占大盤比重縮到將近4成有相當的關連性。

原本第1季在5G、遠距商機、電動車等產業趨勢利多發酵下，由電子股台達電(2308)稱王，前10名中，電子股還占了一半席次，第2季大翻轉，傳產股當道，電子股只剩下排名第10的世芯-KY(3661)。

隨著鋼價上漲、接單暢旺，鋼鐵股囊括三個名次。燁輝截至今年5月的營收累計較去年同期增長近6成，單月業績動能突出引關注，一舉奪下冠軍；中鋼股價創10多年最高紀錄，法人評估榮景有機會延續到第4季，搶下第2名；散裝航運的慧洋-KY(2637)，隨著運價指數及股價飆漲，帶動營運由虧轉盈，高居第3名。後疫情時代也讓企業與政府更加重視永續經營，太陽能、風力發電等綠色建設商機，使得電線電纜業者華新(1605)、大亞(1609)受惠，擠進第5及第8，海光(2038)則搭上風力發電趨勢，提供彰濱風力發電建設所需鋼筋，未來發展備受期待，排名第9。

此外，原物料漲風吹進造紙、紡織、玻璃等產業，華紙(1905)提早佈局造林，現擁兩岸42萬畝自有林地的碳權資產，排第4名。歐美陸續解封帶動成衣需求重回正軌，南紡(1440)旗下化學纖維、紡紗部門產能滿檔，排名第6。台玻(1802)因汽車、大陸基礎建設投資需求回升，股價翻漲兩倍，排第7名。

（時報資訊 莊丙農）

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