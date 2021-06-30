萬海再添2新船 運力明年爆發 法人喊411元

萬海（2615）本周宣布簽署12條新造全貨櫃輪，而新造的兩艘「WAN HAI 287芳春輪」及「WAN HAI 288源春輪」在昨天舉行命名儀式，陸續投入亞洲航線。其中，「WAN HAI 287芳春輪」將率先於7月5日於廣州文沖船廠交付，交付後將投入萬海日本-越南/馬來西亞航線。

萬海指出，「WAN HAI 287芳春輪」及「WAN HAI 288源春輪」為萬海航運委由中國船舶工業貿易公司與廣州文沖船廠建造新造船12艘2,038 TEU系列貨櫃輪的第四及第五艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23,802噸，航速20.66節。

此批貨櫃輪採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。本系列船舶榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理。

而萬海股價昨天爆出27.95萬張的歷史天量，收盤300元關卡失守，但無礙法人對於股價的樂觀看法。法人認為，全球貨櫃新船訂單從2020年12月起，明顯增加，但新船下水多數集中2023～2024年，2021年及2022年新船下水量偏低。而萬海早已下訂的大量待交船，加上大買二手船，雖受制取得時間及航程時間，2021年尚無法完整受惠，但2022年將全年受惠且運力增加優於同業，將是供不應求的受惠者。目標價調升到411元。

（時報資訊 莊丙農 ）

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