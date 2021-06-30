玻璃、航運、鋼鐵秀肌肉 76檔令人傾心

台股今（30日）加權股價指數收盤報17,755.46點，漲157.27點，漲幅0.89％，成交量為5,341.65億。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計志聯、彰源、晉椿、金穎生技等76檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以玻璃及運輸類股最為突出，分別繳出9.76％、8.28％的漲幅，包括台玻、冠軍、長榮、陽明、萬海等個股皆漲停。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9％的有45檔，前10名皆漲停，包括志聯 (2024)、彰源 (2030)、宏洲 (1413)、佳大 (2033)、淳安 (6283)、台玻 (1802)、志信 (2611)、春源 (2010)、千興 (2025)、榮運 (2607)，共有42檔個股漲停。

上市股今跌幅超過3％的有8檔，跌幅前10名為台光電 (2383)、威鋒電子 (6756)、科嘉-KY (5215) 、鴻碩 (3092)、全新 (2455)、和大 (1536)、麗臺 (2465)、凌華 (6166)、華豐 (2109)、康普 (4739)。

上市成交量前10名個股依序為中鋼 (2002)、大成鋼 (2027)、中鴻 (2014)、榮運 (2607)、萬海 (2615)、群創 (3481)、裕民 (2606)、允強 (2034)、友達 (2409)、華新 (1605)。

上櫃有37檔9％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，包括晉椿 (2064)、金穎生技 (1796)、威潤 (6465)、洛碁 (8077) 、南璋 (4712)、立敦 (6175)、統振 (6170)、風青 (2061)、益安 (6499)、宏易創新 (4530)，共有34檔漲停。

今日上櫃有12檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名中有1檔跌停為昱捷 (3232)，其餘依序為91APP*-KY (6741)、合邦 (6103)、亞都 (5703)、全域 (3067)、勝昱 (4304)、駿熠電 (3642)、力新 (5202)、全宇昕 (6651)、世紀 (5314)。

上櫃成交量前10名為榮剛 (5009)、富喬 (1815)、建錩 (5014)、宏遠證 (6015)、大國鋼 (8415)、茂迪 (6244)、台半 (5425)、合晶 (6182)、精星 (8183)、威剛 (3260)。

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